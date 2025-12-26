5月10日Dバックス戦の勝ち越し弾後に“バンザイ”

MLB公式X（旧ツイッター）は22日（日本時間23日）、今季のメジャーリーグを彩った印象的なバットフリップ（バット投げ）40選のトップ10を発表した。1位に輝いたのはドジャース・大谷翔平投手。また新たな称号を手にしたが、“注目度”という点では2位に7倍以上の差をつけていた。

1位に輝いたのは、5月9日（同10日）に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦での今季12号だった。8-11と3点ビハインドで迎えた9回、ドジャースが土壇場で同点に追いつき、なおも1死一、二塁の好機で大谷に打席が回った。右腕トンプソンから打球速度113マイル（約181.8キロ）、飛距離426フィート（約129.8メートル）を記録した打球は、一瞬にして右翼スタンドに着弾した。

大谷は打った瞬間に本塁打を確信。打球の行方を見つめながら豪快なバットフリップを披露すると、すぐさま両手を高々と上げる“バンザイポーズ”を見せた。この試合の5回、相手主砲のルルデス・グリエルJr.外野手が満塁本塁打を放った際にバンザイして喜んでおり、大谷なりの“意趣返し”だったのかもしれない。

この日はランキング10位から順に公開された。大谷は“トリ”を飾ったわけだが、26日時点で表示回数は127万回を超えている。一方で2位のピート・クロウ＝アームストロング外野手（カブス）は17万1000回、3位のフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）は15万7000回と、他の選手は多くても10万再生前後。大谷だけ図抜けている。

今や球界の顔として誰もが認める地位に君臨している大谷。バットフリップひとつ取ってもやはり注目度は抜群だった。（Full-Count編集部）