年末にあたり、群馬テレビが山本知事に単独インタビューを行いました。この１年間について、「温泉文化」がユネスコ無形文化遺産の国内候補に選ばれたことなどを挙げ、「語り切れないくらい実績をあげることができた」と振り返りました。

知事自身が振り返る１年はどんな１年だったでしょうか？

「最初の１期目は守りの１期目だった。コロナがあったので。２期目から攻めに転じたという意味で言うと、本当にいろいろなことができたと思います。県庁職員の頑張りによって１年振り返りの記者会見で語り切れないくらい実績をあげることができたと思っています」（山本知事）

「特に１番印象に残っているのは、「温泉文化」ユネスコ無形文化遺産国内候補決定。これは群馬県から起こった運動で、知事として先頭に立って死に物狂いでやってきたので、これは温泉王国・群馬県にとってはとっても大きな素晴らしいニュースだと思います」（山本知事・温泉文化について）

「あちこちで「移住希望地ランキング１位になったの」って言われてますので、これは群馬県の勢いを象徴する出来事だったと思います。なぜランキング１位になったかというのは群馬県の魅力がしっかり発信されて、多くの人に伝わったということだと思うんですよね。群馬県のいろいろな実績が積みあがってランキング１位という形で出てきて、なおかつ、群馬県の存在感を相当上げる現象になったと思っています」（山本知事・移住希望地について）

「（県が進める）デジタルクリエイティブ人材の育成という点では（群馬が）全国のトップを走っている。その象徴がアルメニア発祥のＴＵＭＯで、ＴＵＭＯを（アジアで）初めて群馬に持ってきた。教育のノーベル賞と言われるＷＩＳＥ賞も受賞しているＴＵＭＯ。ハードと言いますか、「ＴＵＭＯＧｕｎｍａ」をオープンできたのはかなりインパクトがあったのかなと思います」（山本知事・ＴＵＭＯについて）

「名目経済成長率というのは実質と違って物価の上昇率とか為替とか（影響が）あるんですけど、それでも（各都道府県）みんな同じ条件ですよね。コロナ禍だったんですけれども、愛知県を抜いて１位ですから。（群馬の）成長率が（６．７％で）６％を超えているというのは全国（平均）の倍くらいの伸びなんですよね。これも群馬県の勢いを内外に発信できるデータではないでしょうか」（山本知事・名目経済成長率について）

「既存の産業、農業、観光業、建設業も、こういうところも大切にしたいと思いますが、ものづくり・製造業と並ぶ産業として、どの県もやっていない「デジタルクリエイティブ産業」の創出をぜひ一歩でも実現に近づけていきたいと思います。温泉文化も２０３０年（に登録の）国内候補なので、ここに向けてもしっかり準備をしていきたいと思いますし、この１年で相当群馬県の存在感・知名度上がったと思いますが、来年はさらに群馬県の存在感・魅力を大勢の方々に伝えられるような施策を次々と実現していければなと思ってます」（山本知事・来年の意気込み）

「県民の皆さん、ことし１年も本当にお世話になりました。いろいろなことがありましたけど、皆さんにお支えいただいてここまでやってこれました。来年もさらに群馬県を元気にして、あちこちから「群馬県面白いね！いいね！」と言われるような地域にしていきたいと思いますし、やはり県民の幸福度向上、この初心を忘れずに頑張っていきたいと思います。ぜひ引き続き、県政に注目していただき、ご協力をいただければ幸いです」（山本知事・メッセージ）