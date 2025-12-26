¡Ö2¿Í¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤É¤Ä¤¯¤ÎÌÌÇò¤¤¡×»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤¬Â©»Ò2¿Í¤ÈÈþÀ¼ÈäÏª¡Ö¥ª¥¿¥Þ¥È¡¼¥ó¤Ë´ó¤»¤Æ¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Ç?¡×¡Ö¼Ä¸¶ÎÃ»Ò»÷¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¿Æ»Ò3¿Í¤Çà¹â²»¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸á
¡¡ÇÐÍ¥¡¦»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤¬Â©»Ò2¿Í¤ÈTikTok¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¿Æ»Ò3¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥¿¥Þ¥È¡¼¥ó¤Î¹â²»¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤â½Ð¤»¤ë¤Î¤«!?¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²»Éä¤Î·Á¤ò¤·¤¿ÅÅ»Ò³Ú´ï¤Î¹â²»¤ò½Ð¤»¤ë¤«3¿Í¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¤½¤ì¤¾¤ì²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹â²»¤ò½Ð¤·¶ì¾Ð¤·¤¢¤¦Ãç¤ÎÎÉ¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ÃË¡¦Í¥ÂÁ¤Ï¡Ö¿ÆÉã¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Àµ¿Æ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤¤¤ë¤È¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ´é¤·¤Æ¤ë!¡×¡Ö¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤Î¡©¡©¤Ë¤Æ¤ë¡¼¡¼!¡×¡ÖÂç¸æ½ê¤ò¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ì¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤(¾Ð)¡×¡Ö¥ª¥¿¥Þ¥È¡¼¥ó¤Ë´ó¤»¤Æ¤ë¤Î?¤Ê¤ó¤Ç?¡×¡ÖÉã¡¢2¿Í¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤É¤Ä¤¯¤Î¥ª¥â¥í¤¤¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡Àµ¿Æ¤Ï1984Ç¯¤Ë·àÃÄ»Íµ¨¤Î½÷Í¥¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2003Ç¯5·î¤ËÎ¥º§¡£05Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£08Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢12Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£21Ç¯¤Ë¼Ä¸¶¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£Ä¹ÃË¤È¼¡ÃË¤Î¿Æ¸¢¤Ï»ÔÂ¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£