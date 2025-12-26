「投げたぞ〜！」美女レスラーの過剰アピールの背後で、元体操選手の陽キャラ女子レスラーが後方回転でクルクルと“神回避”に成功。気がついたときには時すでに遅し、手痛い一撃を食らうコミカルな攻防が話題となった。

【映像】“高飛車”美女レスラー、ドヤ顔アピール→悲劇が

WWE公式Xアカウントが、第3ブランド「NXT」のハイライトを投稿した。取り上げられたのは、「SmackDown」所属のUS女子王者チェルシー・グリーンと、売り出し中のソル・ルカの対戦で飛び出した、超絶アクロバットによる技回避シーンである。

チェルシーはセカンドロープから、高さのあるモンキー・フリップを炸裂させた。落差のある角度から完璧に投げ切り、「どうよ、格が違うわ！」と言わんばかりに観客へアピールする。だが、投げたはずのソル・ルカは後方に2回転し、いとも簡単に回避。直後、スピーディーな立ち回りから投げっぱなしジャーマンで叩きつけ、さらにトップロープからのミサイルキックへつなぐ手痛い連続技で反撃した。

お調子者のチェルシーならではのユーモラスな攻防は、ホリデーシーズンの特別マッチとしてクリスマス演出が施されたリングで展開された。普段は登場しないメインロースターの大物たちも参戦する中、チェルシーは“シークレット・ハービス”の相棒アルバ・ファイアの介入で辛くも王座を防衛した。投稿に対するファンの反応は、両者の人気を反映して二分。ソル・ルカ支持層からは「ソル・ルカの不意打ち、完璧だった」「こういう生意気な態度をぶちのめすところを見るのがたまらない」と攻撃のインパクトを絶賛する声が上がった。一方、チェルシー支持者も「チェルシー・グリーンはやっぱり王者だ！」「チェルシーはまだ王者のまま！」と譲らず、両者の対立がファン層の明確な温度差を生んだ。

試合後には、ソル・ルカの盟友ザリアによるチェルシー＆アルバへの襲撃事件も発生。王座戦敗北からのソルたちのリベンジを示唆する空気を残しつつ閉幕し、来年に予想されているソル・ルカのメインロースター昇格が、いよいよ現実味を帯びてきた。

