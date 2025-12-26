¡ÖBMSG FES¡ì25¡×ÇÛ¿®³«»Ï BE:FIRST¡¦HANA¤é½¸·ë¡Ä¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¤Î½Ö´Ö5Áª
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/26¡ÛBMSG¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¡ÖBMSG FES¡Ç25¡×¡Ê9·î27¡Á28Æü³«ºÅ¡Ë¤¬¡¢12·î26Æü¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÁíÆ°°÷¿ô8Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡ÈÇ®¶¸¤Î½Ö´Ö¡É5Áª¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¡ÖBMSG FES¡×¤Ï2022Ç¯9·î¤ËÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É ¥³¥Ë¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢ËèÇ¯µ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤ÏBMSGÀßÎ©5¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡ØGRAND CHAMP¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢4Ç¯Ï¢Â³³«ºÅ¤Ë¤·¤Æ¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¤È¤Ê¤ëÌî³°¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¡£Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤òÍ£°ìÌµÆó¤ÎBMSG¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÀ÷¤á¾å¤²¡¢BMSG¤Î5Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤ò½Ë¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤È¿Ê¤à³Ð¸ç¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò·Ç¤²¤ëº×Åµ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢SKY-HI¡¢Novel Core¡¢BE:FIRST¡¢Aile The Shota¡¢MAZZEL¡¢REIKO¡¢STARGLOW¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖSpecial Shot LIVE¡×¤ËHANA¤¬½Ð±é¤·¡¢ÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡ÖBMSG FES¡Ç25¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖGRAND CHAMP¡×¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Ã¥È³Ú¶Ê¤ò´Þ¤à·×66¶Ê¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ëÇ®ÎÌ¤ÈÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬Ç®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
BMSG½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤Î½Ð±é¤Ï¡¢È¯É½»þ¤«¤éÃíÌÜ¤ÎÀ¼¤¬¡£¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Þ¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥À¥ó¥¹Àº±Ô¿Ø¡ÊAile The Shota¡ßSOTA¡ßSHUNTO¡ßRYUHEI¡ßRAN¡ßSEITO¡ßRYUKI¡ßTAKUTO¡ßTAIKI¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖBoogie-Woogie feat. Maddy Soma¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄ¾¸å¡¢BE:FIRST¤ÎSOTA¤¬¥Ð¥é¤ÎÉÁ¤«¤ì¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¡¢HANA¤ÎÅÐ¾ì¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¼¨º¶¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸½¤ì¤¿HANA¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë²ÎÀ¼¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤È´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢BMSG¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ÎËë³«¤±¤ò¶¯Îõ¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤ë°ìËë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦STARGLOW¡£9·î19Æü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡¢22Æü¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMoonchaser¡×ÇÛ¿®¡¢¤½¤³¤«¤é1½µ´ÖÂ¤é¤º¤Ç¤Î¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤È¤¤¤¦¡¢´üÂÔ¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
RUI¡¢TAIKI¡¢KANON¤Î3¿Í¤ÏTRAINEE¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ADAM¤ÈGOICHI¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤ÎÉñÂæ¡£¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦Ãæ¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤òÆ²¡¹¤ÈÈäÏª¤¹¤ëÈà¤é¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
BMSG¤Îµ°À×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢3¤Ä¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¡£¡ÖAt The Last¡×¡ÖMISSION¡×¡ÖTo The First¡×¤ÈÂ³¤¯¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆBMSG½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤â½¸·ë¡£¡ÖTHE FIRST¡×½Ð¿È¤ÎAile The Shota¡¢RAN¡¢REIKO¡¢RUI¤ä¡¢¡ÖMISSIONx2¡×½Ð¿È¤ÎREIKO¡¢KANON¤é¤¬¶¦¤Ë²Î¤¤·Ò¤°¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËBMSG¤Î¡Èå«¡É¤Î·ë¾½¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê²»³Ú¤È¤Ê¤ë±é½Ð¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
BE:FIRST¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖTHE FIRST¡×¤Î¹ç½É¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖTeam C¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£³Ú¶Ê¡ÖYOLO -You Only Live Once-¡×¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Aile The Shota¡¢SHUNTO¡¢REIKO¤¬¡¢STARGLOW¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ÎRUI¤ÈTAIKI¤òÃæ±û¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¹ç½É¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤ÇºÆ²ñ¤·´î¤Ó¹ç¤¦¡£¤½¤Î°¦¤Ë°î¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¹¶þ»Ø¤Î´¶Æ°Åª¤Ê½Ö´Ö¤È¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
Âç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏBE:FIRST¤Ç¡¢Á´7¶Ê¤È¤¤¤¦Ä¹¼Ü¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¡£°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¡¢Á´½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËBMSG¤ÎÀª¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤È·ëÂ«ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢Ç®¶¸¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿5¤Ä¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£BMSG¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿Ç®¶¸¤È´¶Æ°¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¡¢¤¼¤Ò¼«Âð¤ÎÆÃÅùÀÊ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÀßÎ©5¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¡ÖBMSG FES¡Ç25¡×
¢¡Ç®¶¸¤Î½Ö´Ö¡HANA½é½Ð±é ¾×·â¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó
¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸½¤ì¤¿HANA¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë²ÎÀ¼¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤È´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢BMSG¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ÎËë³«¤±¤ò¶¯Îõ¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤ë°ìËë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡Ç®¶¸¤Î½Ö´Ö¢STARGLOW·ëÀ®Ä¾¸å¤Î½é¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¢¡Ç®¶¸¤Î½Ö´Ö£ÎòÂå¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Î¾ö¤ß³Ý¤±
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê²»³Ú¤È¤Ê¤ë±é½Ð¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¢¡Ç®¶¸¤Î½Ö´Ö¤¡ÖTHE FIRST¡×Team C¤¬Éü³è ½ËÊ¡¤Î¡ÖYOLO¡×
¢¡Ç®¶¸¤Î½Ö´Ö¥BE:FIRST¡Á¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¤ÎÅÜÅó¤ÎÎ®¤ì
