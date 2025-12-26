政府は２６日、来年度の予算案を閣議決定しました。防衛予算は過去最大のおよそ８兆８０００億円で、このうち鹿児島は、海上自衛隊鹿屋航空基地への大型無人機偵察機の配備や、さつま町の弾薬庫整備に向けた予算が柱です。

鹿児島関連の予算のうち、

▼海上自衛隊鹿屋航空基地では、弾薬庫２棟の設計や、２０２７年度から配備を予定する大型無人偵察機「シーガーディアン」の整備格納庫の設計費などにあわせておよそ７８億円を計上しています。

▼弾薬庫の整備が計画されるさつま町では、隊庁舎の設計費などを計上。

▼陸上自衛隊国分駐屯地では、老朽化した弾薬庫の設計や体育館の建て替え費用として、あわせて４６億円が盛り込まれています。

▼陸上自衛隊川内駐屯地では、２０２８年度に予定されている対空電子戦部隊の配備に向けた保管庫の調査・設計におよそ１億円を計上。

▼海上自衛隊鹿児島音響測定所では、整備から５０年以上が経過した係留施設の更新などにあわせておよそ１５億円が盛り込まれています。

▼海上自衛隊奄美基地分遣隊には来年度、有事の際に人員や装備を運ぶ自衛隊の「海上輸送群」の部隊を置く予定で、およそ２０人が配置されます。

これに伴い、▼陸上自衛隊奄美駐屯地で電子戦部隊の増強に向けた保管庫や隊庁舎の設計、▼瀬戸内分屯地での火薬庫の整備などにあわせておよそ６６億円を盛り込んでいます。また、隊員宿舎の整備におよそ２５億円を計上しています。

このほか、南西諸島の警戒・監視体制を強化するため、

▼航空自衛隊奄美大島分屯基地では、２０２７年度に新たな部隊「第５７警戒隊」を置くため、施設整備におよそ７億円を盛り込んでいます。

▼航空自衛隊の下甑島分屯基地では、レーダーの遠隔操作の導入に伴う省人化で、来年度末までに定員がおよそ１５０人から１４０人に削減されます。

