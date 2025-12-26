¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹½êÂ°¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¡Ê39¡Ë¤¬12·î23Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£ÀÄÌÚÀë¿Æ¡Ê43¡Ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¡ÖËèÇ¯¹±Îã¤ÎÀÄÌÚ²È¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÈÀÄÌÚ¤¬¥­¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤ÎË¹»Ò¤ËÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¸ü¼ê¤ÎÄ¹Âµ¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï´ä·¨²È¤â¡£¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¡£¤¢¤ÈGM¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£

¡Ú²èÁü¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¤ÈÀÄÌÚÀë¿Æ¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê²èÁü¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­ X¤è¤ê°úÍÑ¡Ë

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏX¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÎÉ¤¤·Ê¿§¤ä¡×¡Ö¤½¤Á¤é¤¬½ë¤¤¤Î¤«´¨¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÈ¾Âµ¤Ç´¨¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥À¥ëÍÍ¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö´Ä¶­¤äÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â´Ø·¸¤¬Â³¤¯¤Î¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£