JO1川尻蓮、2025年に美容室で使った総額を発表 メンバーも驚き「いい数字やな〜」
グローバルボーイズグループ・JO1が、26日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演し、同番組のYouTubeで「ギリギリ言える今年の裏話」を明かした。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
鮮やかなピンク髪の川尻蓮は「見ての通り、髪の毛の色がすごくて、結構頻繁に美容室に行くんです」と切り出し、「年末ということもあって、確認したところ、2025年に美容室で使った金額、ざっと300万でした」とあっさりと告白した。
想像を超える数字にメンバーも「ギリギリ言えないじゃん！」「車買えるよ」「いい数字やな〜」とツッコんでいた。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
鮮やかなピンク髪の川尻蓮は「見ての通り、髪の毛の色がすごくて、結構頻繁に美容室に行くんです」と切り出し、「年末ということもあって、確認したところ、2025年に美容室で使った金額、ざっと300万でした」とあっさりと告白した。
想像を超える数字にメンバーも「ギリギリ言えないじゃん！」「車買えるよ」「いい数字やな〜」とツッコんでいた。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。