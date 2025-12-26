２６日のＴＢＳ「明石家さんまのご長寿グランプリ２０２５」には、後藤久美子が出演した。

変わらぬ美貌に、冒頭からさんまがかぶりつき。「これはこれは後藤久美子さん。相変わらず…すごいなぁ。なんせ（初対面は）１０歳のときやねん」と興奮を隠せなかった。

１９８４年放送のさんま主演ドラマのオーディションに当時１０歳の後藤が参加。さんまは審査員の１人だったという。

さんまは「あまりにも綺麗すぎて。オーラが違いすぎて、ドラマにあわないので断らせていただいているんです。色っぽかったの、１０歳でとんでもなく」と回想。１９８８年に放送されたＴＢＳドラマの１３歳だったゴクミの映像も流れ、共演者たちは「うわ〜！」「きれい！」「すごい」とうっとりだった。

さんまが「年齢聞くのは失礼ですけども」と話を振ると、後藤は「５１ですけども」と明かして、スタジオはびっくり。

ネットも沸き、Ｘでは「ゴクミ、変わらないなぁ。」「ゴクミも５１歳かぁ 綺麗」「久しぶりに地上波つけたらＴＢＳにゴクミ、フジにショートの内田有紀っていう奇跡が…すげえなあ」「ゴクミ久しぶりに見た 歳とっても綺麗ですね」「ゴクミさん、エレガントだよな」「ゴクミさすが元祖国民的美少女」「ゴクミさんは、ほんとに美人だなぁ ５１歳だろうが１３歳だろうが 顔が後藤久美子だもんな」「後藤久美子って桁違いやなあ。土台がそもそも違う。」などの声が並んだ。