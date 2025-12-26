主演・石井杏奈×共演・上田竜也「聖ラブサバイバーズ」！本作を彩る楽曲を一挙解禁！オープニングテーマにGirls²の「Melty Love」が決定！エンディングテーマにはパクユナの「Love letter」！ さらに１２月２７日(土)夕方５時から記者会見の生配信も！

テレ東では2026年1月7日(水)から、ドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」(毎週水曜深夜24時30分～)を放送します。

原作は「ホタルノヒカリ」「西園寺さんは家事をしない」などの数々の話題作を生み出す、ひうらさとるによる同名作。講談社とpixivが共同で運営する少女・女性向けマンガアプリ「Palcy」にて連載され、恋愛・結婚・セックスなどの悩みを抱える多くの女性の共感を呼んだ、大人のラブコメディーをこの度実写ドラマ化します！本作では、アラサー女子＆男子が抱える悩みや葛藤、欲望に真っ向から向き合い、自分に正直に生きることへの意義をリアルに描いた、結婚というハッピー“エンド”のその先の、“愛”と“性”の冒険譚となっております。

大好きな推しと結婚したのに“セックスゼロ”の新婚生活に悩む主人公・相澤(あいざわ)ハル役に石井杏奈、人気バンド・サフラジェットシティのベース担当であり、ハルの夫・王子和弘(おうじかずひろ)役を上田竜也が演じるほか、佐津川愛美、山谷花純、増子敦貴(GENIC)、浜中文一、佐伯大地、藤堂日向、宇佐卓真、中別府葵ら個性豊かなキャストの出演が決定しております。

オープニングテーマにGirls²が書き下ろした

「Melty Love」が決定！

この度、高いダンス・歌唱力で多くのファンを魅了し続ける7人組ガールズグループ・Girls²が書き下ろした「Melty Love」が本作のオープニングテーマに決定！ 胸が高鳴るような高揚感に満ちたシティポップ風のダンスグルーヴと、甘くて切ないメロディーが印象的なトラックに、恋に迷う気持ちやすれ違いを乗り越え、未来への希望をGirls²らしくキュートに描いたポジティブなラブソング。ハッピー“エンド”のその先の感情が描かれた歌詞が、幸せなはずの日常で王子との関係性に悩み葛藤するハルの気持ちとリンクした楽曲となっています。甘さの中に伝えきれない想いが滲み、ハルと王子の今後の展開を予感させる一曲が本作のオープニングを彩ります！

■Girls² コメント

オープニングテーマとして作品に関わらせていただけて、とても嬉しいです！作品が描く、「恋の数だけ悩みがあり、その分だけ愛の形がある」ということと、楽曲"Melty Love"が表現する、「ありきたりな答えや、誰かの求める正解ではなく、自分自身の恋心に逃げずに向き合う様子」この2つがリンクして、皆さんの恋を応援できたら嬉しいです！私たちは楽曲を通して、作品から溢れる前向きなパワーを後押しできたらなと思います♡放送が待ち遠しいです！ドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」を一緒に楽しみましょう！



■プロフィール

メンバーは、テレ東系特撮実写ドラマ「ガールズ×戦士シリーズ」初期3作品、 それぞれのオーディションで主演を勝ち取り、歴代ヒロインを務めた卒業生から構成。デビューから2020年初頭にかけて実施していたCDリリースイベントには、国内各地のショッピングモールに子供から大人まで平均3,000~5,000人を集客し、累計50万人に及ぶ動員を記録。2019年～2021年には、メンバー全員がテレ東系「おはスタ」へ“おはガール” としてレギュラー出演。同番組内でGirls²をモチーフにしたアニメ「ガル学。~聖ガールズスクエア学院~」が放送され、2021年にはそのアニメと実写が融合された配信ライブ「ガル学。Anime LIVE 2021 ~ツナグツナグ~」を開催。 さらに同年7月アニメの続編としてメンバー全員が主演の実写地上波テレビドラマ「ガル学。~ガールズガーデン~」が放送。2024年6月、デビュー5周年を記念したライブGirls² 5th Anniversary 「We are Girls² -The Live-」を開催。 2025年には全国9都市10公演を回るツアー「Girls² LIVE TOUR 2025-ガルガルエイト-」を開催。 ツアー最終日には「6th Anniversary Party」を行い、ファン約5,000人が来場した。

スーパーキャッチー&ダンサブルな楽曲と、個性あふれるメンバーによるダンスパフォーマンス、TVドラマ出身者ならではのビジュアルクオリティーが最大の魅力。アーティスト活動だけにとどまらず、俳優、バラエティータレント、モデル、ラジオパーソナリティ、アニメ声優など、 多岐にわたる幅広い活動も必見。

エンディングテーマを飾るのはパクユナ書き下ろしの「Love letter」！

そしてエンディングテーマには、透き通った歌声で人々の感情に寄り添った楽曲を発信し、聴く人の心を惹きつけるパクユナが本作のために書き下ろした「Love letter」に決定！ハルが王子に抱くひたむきな気持ちが散りばめられた歌詞が、明るさの中にどこか切なさを感じるメロディーに乗った楽曲となっており、大切な人への想いを後押しするラブソングが本作の世界観をより一層盛り上げます！

■パクユナ コメント

このたびエンディングテーマを担当いたしました！王子に想いを馳せる主人公ハルの目線で、この作品の世界観にのめり込むように書き下ろしをさせていただきました。恋愛の尊さや愛おしさ、時には悩みや葛藤が絡み合い、それでも大好きな人に一歩ずつ心も体も近づいていく、そんな主人公の真っ直ぐな気持ちを歌に込めています。この楽曲が、ドラマの垣根を越えて皆様の日常に溢れる愛に寄り添えるものになりますように！

■プロフィール2002年生まれのシンガーソングライター。2023年3月には、テレ東のオーディション番組「目を閉じてお聴きください（現：めをとじ）」にエントリーし、シーズン1、2ともに準グランプリを獲得。その後、選抜シンガーとして注目を集めた。2024年11月に東京キネマ倶楽部にて自身最大のワンマンを完遂。1月クールのテレ東系ドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」のエンディングテーマとして、新曲「Love letter」を書き下ろし、活躍の場を広げる。2026年1月11日(日)には、東京GRIT at Shibuyaにて約1年ぶりのワンマンライブを控える。心に響く透き通った、「女神」とも評される歌声が特徴。

１２月２７日(土) 夕方５時から記者会見の生配信が決定！

ドラマの放送を記念し、12月27日(土) 夕方5時から、記者会見を行います！豪華キャスト陣を交えて、ここでしか聞けない撮影秘話やエピソードを盛りだくさんでお届けします。さらに、スペシャルゲストとして原作者・ひうらさとるさんの登場も決定！当日の会見の模様は、「U-NEXT」「TVer」「YouTube テレ東公式ドラマチャンネル」にて生配信いたしますので、ぜひご覧ください！

【記者会見概要】

■配信日時:12月27日(土) 夕方5時～■登壇者: 石井杏奈、上田竜也、佐津川愛美、山谷花純■スペシャルゲスト:ひうらさとる(原作者)■記者会見司会:松澤亜海アナウンサー(テレビ東京アナウンサー)

TVer → https://tver.jp/live/special/leypgngb96

YouTube テレ東公式ドラマチャンネル → https://youtube.com/live/IW06bBHB3YY

※配信時間、登壇者は告知なく変更になる場合がございます。

※生配信のため、一時停止・早送り・早戻しの操作は行えません。

≪第１話(1月７日放送)あらすじ≫

新人ライターの相澤ハル(石井杏奈)がやってきたのは、人気バンド「サフラジェットシティ」の取材。ハルの目的はただ１つ、バンドメンバーであり、大好きな推しである王子和弘(上田竜也)に会うこと！数年後…なんとハルは王子と知り合えただけでなく、身の回りのお世話係に！？友人の冬実(佐津川愛美)や秋菜(山谷花純)からは「便利屋」「おかん」などと言われる始末だが、ハルにとっては幸せな日々を過ごしていた。そんなある日、ハルの元に王子から緊急事態を知らせる電話が届く…！

Ⓒ「聖ラブサバイバーズ」製作委員会

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマNEXT「聖ラブサバイバーズ」

【放送日時】 2026年1月7日スタート 毎週水曜深夜24時30分～25時00分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 動画配信サービス「U-NEXT」で12月31日(水)夜9時より、各話1週間独占先行配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/sri091clae

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/seilava/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】 『聖ラブサバイバーズ』（ひうらさとる）

【主演】 石井杏奈

【共演】 上田竜也 佐津川愛美 山谷花純

増子敦貴(GENIC) 浜中文一 佐伯大地 藤堂日向 宇佐卓真 中別府葵

鳥羽潤 鈴之助 横山涼

【脚本】 灯敦生、河原瑶

【監督】 河原瑶

【オープニングテーマ】 Girls²「Melty Love」 (rhythm zone)

【エンディングテーマ】 パクユナ「Love letter」 (in the PARK)

【プロデューサー】 森田昇(テレビ東京)、鈴木里佳子(テレビ東京)、矢ノ口真実(The icon)

【制作】 テレビ東京 / The icon

【製作著作】 「聖ラブサバイバーズ」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/seilava/

【公式SNS】 @tx_doramanext

X:https://x.com/tx_doramanext

Instagram:https://www.instagram.com/tx_doramanext/

TikTok:https://www.tiktok.com/@tx_doramanext

【ハッシュタグ】 #ドラマ聖ラバ