【ROPÉ PICNICのセーター】が超優秀！「洗濯機OK！」「帯電防止」で大助かり♡

冬コーデで活躍するセーターは、お手入れの大変さや静電気に悩まされることも。今回紹介する【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の高機能セーターは、洗濯機で洗えて静電気も起きにくいのが優秀ポイント。ワンツーコーデもおしゃれに決まりやすく、ついヘビロテしてしまいそうです。

機能性優秀！ シンプルなクルーネックセーター

【ROPÉ PICNIC】「着丈が選べるクルーネックサイドスリットニットプルオーバー」\3,993（税込・セール価格）

シンプルなデザインで、きれいめにもカジュアルにも振りやすいセーター。洗濯機で洗えて楽にお手入れができます。帯電防止機能も付いており、静電気による不快感を感じにくくなるかも。今季のトレンドカラーであるレッド、モノトーンカラー、コーデのアクセントになるボーダー柄など、全8色展開。サイズはこちらの長め丈と、14cm着丈が短いサイズもラインナップされています。

着心地のよさそうなハイネックセーター

【ROPÉ PICNIC】「もちもちリブ切り替えニットプルオーバー」\3,498（税込・セール価格）

「柔らかくチクチクしない優しい肌触り」（公式サイトより）のセーター。切り替えデザインが特徴で、1枚で存在感があります。着丈短めのワイドシルエットで、スカートにもパンツにも合わせやすそう。こちらも洗濯機洗いOK & 帯電防止機能付きの優れもの。冬コーデで活躍してくれる予感です。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M