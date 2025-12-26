Nikoん、自主企画CD付きチケットに収録される新曲「Tokey-Dokey」をYouTubeで発表
Nikoんが、YouTubeで新曲を発表した。
こちらは、1月13日（火）に東京/渋谷 CLUB QUATTROで行う自主企画＜謝罪会見＞のCD付きチケットのCDに収録される楽曲。
同イベントには、a flood of circleとDJ TOMMY（BOY）の出演が決まっている。
Nikoんは現在、4ヶ月で62公演を行う2つの全国ツアーを併走中。1つは、最新アルバム『fragile Report』の購入者が無料で入場できる47都道府県ツアー＜アウトストアで47＞で、もう1つは同ツアーで訪れる各エリアのシリーズFINALとして行う＜Re:TOUR＞全13公演。
そんな中、2月からは＜fragile Report RELEASE TOUR＞の開催も決定。新潟、仙台、広島、高松、札幌、名古屋、福岡、鹿児島、大阪、東京と、合計10都市を巡る。
＜Nikoん presents 新春 謝罪会見＞
日時：2026年1月13日（火）
OPEN 18:00 / START 19:00
会場：東京/渋谷 CLUB QUATTRO
ゲストアクト：a flood of circle、DJ TOMMY（BOY）
価格：新曲「Tokey-Dokey」CD付きチケット：\3,500 ／ 通常チケット：\2,026
チケット：https://eplus.jp/nikon/
＜アウトストアで47 & Re:TOUR＞
アウトストアで47：2nd Album『fragile Report』の購入者は無料で入場できる47都道府県ツアー（各会場、定員に達し次第〆切）
INFO・申し込み：https://fragilereport47.jp/
＜Re:TOUR＞
アウトストアで47で訪れる各エリアのファイナル公演を全国13ヶ所で開催（前売り \2,500 / 対バン有り）
イープラス：https://eplus.jp/nikon/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/nikon-retour/
ローソン：https://l-tike.com/niko-n/
※関東、東北、北海道、北陸シリーズは終了
※2026年1月〜2月で、四国、中国、九州シリーズを開催
＜fragile Report RELEASE TOUR＞
2026年2月22日（日）新潟 GOLDEN PIGS BLACK
2026年2月23日（月・祝）宮城/仙台 enn 2nd
2026年2月28日（土）広島 ALMIGHTY
2026年3月01日（日）香川/高松 TOONICE
2026年3月07日（土）北海道/札幌 SPiCE
2026年3月11日（水）愛知/名古屋 CLUB UPSET
2026年3月13日（金）福岡 Queblick
2026年3月15日（日）鹿児島 SR HALL
2026年3月20日（金•祝）大阪/心斎橋 ANIMA
2026年3月21日（土）東京 渋谷区某所（ワンマン）
※東京ファイナル以外、対バンあり
前売り：\3,500（ファイナル東京/ワンマンのみ：\2,500）
オフィシャル先行予約スタート（先着）：https://eplus.jp/nikon/
関連リンク
◆Nikoん オフィシャルX