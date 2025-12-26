流通経済大柏の2年生CBメンディーサイモン友

186センチのサイズとずば抜けた身体能力を持ち、FWからCBまで幅広くこなす流通経済大柏の2年生CBメンディーサイモン友。

今年11月にはカタールで開催されたU-17W杯に出場をし、決勝トーナメントでは鹿島アントラーズユースの元砂晏翔仁ウデンバとともにツインタワーCBを形成。ベスト8進出の快進撃の中心の1人となった。

帰国後、プレミアリーグEAST最終戦の横浜FCユース戦でスタメン出場を果たすと、1-1で迎えた前半アディショナルタイムにDF増田大空（ジュビロ磐田内定）の右CKを、ゴール前で頭1つ抜きんでた高い打点のヘッドで合わせて決勝弾をマーク。3-1の勝利に貢献をした。

「正直、クリーンシートで終わりたかったのですが、前半に失点してしまったことで、ハーフタイムにエノさん（榎本雅大監督）やディフェンス陣で話をして、『後半だけでもクリーンシートで行こう』と意思統一をして臨めたことは良かったと思います」

カタールから帰ってきて、より声を出すようになったし、ラインコントロールや対人に対して緻密さと迫力の両方が増したように感じた。その変化を聞くと、彼はカタールでの経験をこう口にした。

「代表期間でラインコントロールの部分はかなり練習をしました。常にコンパクトさを求められて、かつスピードも求められる。ラインコントロールは常に厳密にやりましたし、試合でも常に頭に入れてプレーしました。そのおかげで以前はラインを上げたくても、リスクを恐れて上げられず、結果としてセカンドボールを拾えなかったり、相手に前を向かれたりしたのですが、今はリスクを恐れずにやれるようになりました。今日も僕らが蹴った瞬間に一気に上げて、蹴られた瞬間に下げるという部分などは最後までできたと思っています」

確かな手応えを掴み、チームに還元する一方で、仲間への感謝の気持ちを持っている。

「インターハイ準決勝で途中から出してもらったにもかかわらず、チームに勝利を持ってくることができなかった。選手権予選もカタールにいて不在の中でみんなが出場権を掴み取ってくれた。そこは絶対に忘れてはいけないことだと思っています」

昨年度の選手権は1年生で2人だけ登録メンバーには入るも、ベンチ入りは1度もできなかった。だが、今年の選手権は大きな経験を積み、主軸として戦えるチャンスが来ている。

「僕らは優勝できるだけの力はあると思っています。だからこそ、守備陣が失点をしなければ、勝利を手にする可能性は高くなる。もちろん自分が決めるという気持ちは持っていますが、まずは失点をしないことを第一に置いてプレーしたいと思います。あと、出場権を取ってくれたみんなのために、自分が一番身体を張らないといけないと思っているので、僕が後ろでプレーと声でみんなの背中を押していきたいと思っています」

注目の2年生CBは大舞台でどんなプレーを見せてくれるのか。流通経済大柏の選手権は12月31日の2回戦、今季プレミアリーグ昇格を決めた難敵・米子北との一戦で幕を開ける。（FOOTBALL ZONE編集部）