今年も残すところあと6日です。富山市のデパートではきょうから大歳の市が始まり、年末年始の食材を買い求める人でにぎわいました。そして来年の福袋も公表されました。気になるその内容は？



きょうから大歳の市が始まった大和富山店です。



地下の食品売り場には年越しそばをはじめ、数の子や黒豆、栗きんとんなどおせち料理の定番食材も。年末年始に向けた食材がずらりと並び、午前中から多くの買い物客でにぎわいました。





訪れた客「30日、31日が混んでいると思って、きょう来たんです。年金の中で賄わなきゃいけないから大変だと思いますけど」武道キャスター「どんな正月を迎えたいですか」訪れた客「良い正月になるように。来年はみんな健康で家族で全員うまくいくように」物価高に加え、不漁や不作の影響でイクラやブリなどの海産物、もちなどは値上がり傾向にありますが、正月用の刺身やすしの注文は順調に入っているということです。大歳の市は大みそかまで開かれます。武道キャスター「正月の楽しみといえば福袋もそうですね。来年2026年にちなんで家が1棟2026万円や、富山地方鉄道駅の副名称をつける権利など、スケールの大きな初夢が紹介されています」来年の福袋で大和富山店が初めて企画したのが、富山地方鉄道の駅に副名称を付けられる権利です。対象となるのは、沿線でも利用者が多い稲荷町、越中荏原、上市の3駅。例えば、駅の近くで食堂を経営している場合、駅名の下に「〇〇食堂前」といった形で表示することができるということです。大和富山店 販売促進課 斉藤哲平課長「今までその駅にどういったものがあるのか知らなかった人の目にも触れると思いますので、電車の利用につながれば（福袋の）企画のかいもあったのかというふうに感じます」この福袋は一駅あたり60万円、駅のホームの看板の書き換えなどに充てられます。権利は、来年4月1日から1年間限定ですが、ふるさとの路線を応援してみるのもいいかもしれません。