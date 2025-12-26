能登半島地震で被害を受けた入善町にある海洋深層水の取水施設で復旧工事が完了しました。町はきょうから来年3月末まで海洋深層水の利用を無料とします。



入善町 笹島春人町長

「本格的な供給が始まり、町の生命線である海洋深層水が完全復活します」



入善町が管理する入善海洋深層水パークでは、能登半島地震に伴う地滑りで海中に設置されていた取水管2本が破損し、今年3月から復旧工事が行われていました。





工事の完了を祝う式典がきょう行われ、町の担当者が工事関係者らに取り組みを説明しました。被害の後は、応急的な対応として企業や施設に限って供給していましたが、きょうから一般向けの提供も再開しました。町は、より多くの人に利用してもらおうと、事業者も含め、来年3月末まで利用を無料とします。復旧工事では、水深400メートルを超える深さに、長さおよそ3キロの取水管2本を災害リスクの少ない場所へ新たに設置しました。費用は28億円余りで、半分は国の補助金を活用したということです。入善町ではこれまで、サクラマスの養殖やカキの浄化などに海洋深層水を活用していて、今後も観光業や産業に生かしたいとしています。入善町 笹島春人町長「（復旧までの）2年間は長かった。町活性化の起爆剤と言っても過言ではないと思うし、まだまだ深層水を使った夢のある事業ができる可能性のある」