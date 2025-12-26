きょうの県内は平野部でも雪が強まり、大雪警報が富山市や魚津市、砺波市など県内10の市と町に出されています。また波も高く、波浪警報が県東部の沿岸に出されています。



雪は、今夜も降る見込みで、平野部でもさらに積もりそうです。



こちらは、きょう午後の富山市内の様子です。雪が降り続き、あたりを白く染めていました。



きょうは、強い冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込んだため県内は平野部でも各地で雪となっています。





午後6時の積雪は砺波市で8センチ、富山市で7センチ、高岡市伏木で2センチなどとなっています。現在、大雪警報が富山市や魚津市、砺波市など県内10の市と町に出されています。海は波が高く、波浪警報が、魚津市など県東部海沿いの5つの市と町に出されています。また気温は、各地で未明に最高気温を観測した後下がり続け、午後4時の気温は富山市で0度ちょうど、砺波市で氷点下0.3度と寒さが厳しくなっています。この雪のため、富山地方鉄道立山線は午後3時ごろ、本宮駅と立山駅の間で線路沿いの木が倒れているのが見つかりました。このため有峰口駅と立山駅の間で運転を見合わせていて、バスによる代行輸送を行っています。県内は、今夜も雪が続く見込みで、平野部でも積雪が増えそうです。あす午前6時までの予想降雪量は、多い所で平野部が10センチ、山間部が20センチです。あすにかけて、雪や冷たい雨が続きそうです。