¡Ú£²£°£²£µ¤È¤ä¤Þ¡Û¼«Ì±²¦¹ñ¤Ë°ÛÊÑ¡¡·ãÆ°¤ÎÀ¯¼£¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡
º£Ç¯¤ÎÉÙ»³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥·¥êー¥º¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¤¤ç¤¦¤Ï¸©Æâ¤ÎÁªµó¤ÈÀ¯¼£¤Ç¤¹¡£²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ä½°µÄ±¡¡¦ÉÙ»³1¶è¤ÎÆ°¤¡¢ÉÙ»³¡¦¹â²¬¤Î»ÔÄ¹Áª¤È»ÔµÄÁª¡¢¤µ¤é¤Ë½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤ÎÃÂÀ¸¤Ê¤ÉÀ¯¼£¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ì±²¦¹ñ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿ÉÙ»³¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÎÓ¸ÈÏµ¼Ô¤Î¥ê¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£
½é¤Î½÷ÀÁíÍýÃÂÀ¸¤ä¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Î½ªßá¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¯¼£¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯4·î¤ÎÉÙ»³»ÔµÄÁª¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦4¿Í¤¬ÍîÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò½Å¤¯¸«¤¿¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢¤Ïº£Ç¯5·î¡¢ÅÄÈªµÄ°÷¤ò¡Ö¼¡¤Î½°±¡ÁªÉÙ»³1¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤Ê¤ë»ÙÉôÄ¹¤ËÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢¡¡ÃæÀîÃé¾¼»ÙÉôÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë
¡Ö»Ô¡ÊµÄ¡Ë²ñµÄ°÷¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¤±¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¸©µÄ¤ä»ÔµÄ¤¬Â¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç ¥¢¥²¥¤¥ó¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»²±¡Áª¤òÀï¤¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¡×
°ìÉô¤ËÅÄÈªµÄ°÷¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ëÃæ¡¢»²±¡Áª¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤«¤é¤Î¼¹¹ÔÉô¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢¡¡ÃæÀî»ÙÉôÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë
¡ÖÆ²¡¹¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï»²±¡Áª¤ËÎ×¤àÂÖÀª¤¬¤Ç¤¤¿¤È¡×
¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎµÕÉ÷¤Ï¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
6·î¤Î¹â²¬»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï¡¢½ÐÄ®¾ù¤µ¤ó¤¬½éÅöÁª¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¿äÁ¦¤Î¸½¿¦¤¬ÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¡£
¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬»Ù»ý¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼ç¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½
¡ÖÉÙ»³¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤ÐÆüËÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÙ»³¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡¢³§¤µ¤ó¡×
¿ºÍÕ´´»öÄ¹¶ÌÌÚÂåÉ½¤ò¤Ï¤¸¤áÅÞËÜÉô¤«¤é´´Éô¤¬´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¸©ÆâÆþ¤ê¤·ÁÊ¤¨¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤ó¤¶ー¤¤¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÄíÅÄ¹¬·Ã¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦¤òÇË¤ê½éÅöÁª¡£ÊÝ¼é²¦¹ñ¡¦ÉÙ»³¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤È¤¤¤¦¡ÖÊÉ¡×¤òÄ¶¤¨¡¢¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ½÷À¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄíÅÄ¹¬·Ã»²µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö¿·¤·¤¤É÷¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸Å¤¤´·½¬¡¢¾ï¼±¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Î¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿·¤·¤¤É÷¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Î½©¤Ë¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¾åÌî·Ö¤µ¤ó¤â·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÌî·Ö»²µÄ±¡µÄ°÷
¡ÖÀÕÇ¤¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÅþÍè¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏµÕÉ÷¤È¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢10·î¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¶¯¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¿·ÁíºÛ
¡Ö¡ÊÅÞÆâ¤Î¡ËÁ´À¤ÂåÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢Á´°÷»²²Ã¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤ò¡ËÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡¢Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡×
¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡¢½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÏÏ¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿Ï¢Î©À¯¸¢¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¡¡º´Æ£Â§¼÷ÂåÉ½
¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤Û¤ó¤È¤Ë¤È¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤à¤Ê¤·¤È¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤·À¯¼£¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡¼ÆÅÄ¹ª»²µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö¤«¤Í¤Æ¤«¤é¶¦ÄÌ¤¹¤ëÅÚ¾í¤¬Â¿Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤É¤â¤ÈÏ¢Î©¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ûË¡²þÀµ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¸òÌÌ¡¢µ£Á³¤¿¤ë³°¸ò¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢¹â¤¤¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¡¢¸©Æâ¤Ë¤â¸å±ç²ñ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄÉÙ»³¸å±ç²ñ¡¡ÃæÀîÃé¾¼²ñÄ¹
¡Ö¹ñÌ±¡¦¸©Ì±¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡×
Áá´ü²ò»¶¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ëÃæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÉÙ»³1¶è¤Î¸õÊä¼ÔÁª¹Í¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢¡¡Æ£°æÂçÊå»ÙÉôÄ¹
¡Öº£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´üÂÔ¤À¤Ã¤¿¤ê¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤òºþ¿·¤Ç¤¤ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤è¤ê²ò·è¤Ç¤¤ëÊý¡¹¤Ë»ä¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï»ÙÉôÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÅÄÈª¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¡´Ø·èÄê¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
°ìÊý¤Ç¡£ÅÄÈªµÄ°÷¤Ï¼¡¤ÎÁªµó¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥¿ー
¡ÖÅÄÈª¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï¡¢ºÆÁª¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²þ¤á¤Æº£¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤«Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡×
ÅÄÈªÍµÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷
¡ÖÉÙ»³1¶è¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤ÆÍ¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¹ñ²ñ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¡¢ÃúÇ«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÞËÜÉô¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤Èº£·î¡¢ÅÄÈªµÄ°÷¤¬°ìÏ¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÈªµÄ°÷¤Ï¡¢»ÔµÄ¤ä¸©µÄ¤ËÂÐ¤·ÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤Ï¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
ÅÄÈªÍµÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷
¡Öµö¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤É¤¦¤«»ä¤Ï³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ªÍ¿¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢»ÔµÄ¡¦¸©µÄ¤Ï¡Ö·èÄê¤òÊ¤¤µ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¤ª¤È¤È¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÁí°Õ¤¬ÅÞËÜÉô¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¡¢º£¸å¤ÏÅÞËÜÉô¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¡µÜËÜ¸÷ÌÀ´´»öÄ¹
¡Öº£¤Þ¤À¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇò»æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
·ëÏÀ¤ÏÇ¯Æâ¤Ë½Ð¤º¡¢È½ÃÇ¤ÏÍèÇ¯¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤äÊª²Á¹â¤Ê¤É¹ñ¤ÎÆâ³°¤Ë²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤¹¤ëÃæ¡¢ÍèÇ¯¤âÀ¯¼£¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÀÕÇ¤¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£