30帖の体育館…学生寮がイメージの家、資金の壁→両親が援助した事情【住人十色】
俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00 ※関西ローカル)の27日放送回では、「まるで学生寮!?二世帯が暮らす体育館のある家」が登場する。
舞台は、大阪府和泉市。住人（アルジ）は夫妻と2人の子ども、夫の両親という6人家族。夫妻と退職した父は保健体育の先生、母は社会科と、大人は全員学校の教員だ。そんな一家は今年、二世帯で暮らす新居を建てた。
閑静な住宅街の角地に建つ存在感抜群の大きな家。玄関の隣にある扉を開けると、中にはなんと広さ約30帖の体育館が広がっている。実に家の半分が体育館なのだという。
ともに柔道の実力者で、結婚後は公共の施設を借りボランティアで柔道を教えていた夫妻。だが練習場の往復に時間が取れてしまうことから、自宅に体育館や柔道場がある家を建てたいと考えるようになった。そこで問題となったのが資金だが、両親に相談すると、ちょうど教員を退職した父の退職金が。事情を知り、元体育教師の心に火がついた父が金銭面をアシストしてくれることになった。さらにこれを機に両親の老後を考え、二世帯の同居を決めたのだった。
そんな家のイメージは「学生寮」だといい、「食堂」と呼ぶダイニングやキッチン、風呂は親世帯と子世帯共用。一方、2階は廊下を挟んで両サイドにそれぞれの個室があり、まさに学生寮のような配置になっている。共用部が多い分、それぞれの個室スぺ―スは充実していて、妻はカフェ風、夫はシンプルと1人1人の好みのテイストに仕上がっている。両親の部屋があるのは1階。一緒の方がリラックスできると、13帖の2人部屋になっている。
体育館のある家では、決まって夕食後には親子で柔道の稽古にはげむ。体育館にはバスケットの設備もあり、さらには高さ5メートルもあるボルダリングも。巨大なスクリーンを出せば、映画鑑賞やゴルフの練習までできる。
体育館のある家での暮らし。夫は「体育館ができて、みんなが集まって、体を動かして。やっぱり楽しいなっていうのが一番ある」、妻も「子どもたちがのびのびと過ごしているっていうのを、近すぎず遠すぎずの距離で見られるっていうのは、私たちにとっても幸せなこと」と話す。そんな様子に、母も「みんな楽しそうなので、ハッピーです」と目を細める。
【住人十色】家の中にはある広さ約30帖の体育館
