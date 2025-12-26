黒部市の上坂展弘副市長がきょう、市に退職願を提出しました。来年4月に行われる黒部市長選挙に立候補を検討するためとしています。黒部市長選には、現職の武隈義一市長もすでに立候補を表明していて、選挙戦となることが確実です。



上坂副市長はきょう、黒部市に退職願を提出しました。



武隈市長には、きのう辞意を伝えたということです。



来年4月に行われる黒部市長選挙に周囲から立候補を促す声があるとして、検討を進めたいと述べました。





黒部市 上坂展弘副市長「周りから促されているということもあって、よく考えたいと。市政がどうあるべきとか、あるいはそういう中で自分がどういう立ち位置でやっていけばいいかということをよく考えたいと思いました。考えるにあたっては、一旦職を辞したうえで考えるべきだろうと思いまして、年末年始でよく考えたいといった趣旨でございます」黒部市の上坂展弘副市長は、黒部市生まれの64歳、県の富山土木センター所長や土木部次長などを歴任し、2020年から黒部市の副市長を務め、現在2期目です。黒部市長選挙には、現職の武隈義一市長（58）も9月の市議会で2期目を目指して立候補することを表明していて、現職の市長と副市長による保守分裂の選挙戦となる見通しです。きょう、武隈市長はー。武隈市長「少し驚いている（上坂副市長は）退職してからどうするかについては よく考えると言っていた」記者「武隈市長は、立候補を表明しているが？」武隈市長「出馬を表明した考えは変わっていない」上坂副市長は、退職願を市職員に預けましたが、黒部市によりますと、武隈市長は「慰留したい」として退職願を受理しないことを決めたということです。市によると、地方自治法では、市長が退職願を受理すれば、辞職が認められますが、受理しなかった場合は、20日間が経過した時点で辞職となると定められています。黒部市長選挙は、来年4月5日告示、12日投開票です。