犬の「トイレ中の行動」から分かる4つの心理

1.排泄前にクルクル回る・ウロウロする

犬が排泄前にクルクル回るのは、そこで排泄をすることへの「準備行動」です。外敵に襲われないよう周囲の安全を確認したり、排泄しやすいように地面の感触を確かめたり、居心地の良い場所を探していると考えられます。

また、海外の研究では、犬が地球の磁場を感じ取り、南北のラインに体を合わせて排泄しようとしているという報告もあります。

これは、犬が集中力や安心感を高めようとする本能的な行動のひとつであり、回る回数が多すぎる場合は、場所が気に入らない、または少し緊張しているサインかもしれません。

2.排泄中に飼い主を見つめてくる

排泄中は、犬にとって一番無防備になる時間です。この時に飼い主をじっと見つめるのは、「安全を確保してほしい」「敵がいないか見張っていてね」という守ってほしい気持ちの表れです。

これは飼い主を深く信頼し、安心しきっている証拠でもあります。また、排泄ができた後に「褒めて！」という気持ちが込められていることも。

目を合わせてくるのは愛情表現でもありますが、もし視線が不安そうであれば、静かに見守ってあげることが大切です。

3.排泄後に砂や土を激しく蹴る

排泄後に後ろ足で地面を激しく蹴る行動は、初めて見たときに驚くかもしれませんが、これも犬にとっては本能的な行動のひとつです。

排泄物を隠す意味合いもありますが、それ以上に自分の「匂い」を広範囲に広げる、つまり「マーキング」の役割が強いとされています。

犬の足の裏には特別な匂いを出す腺があり、蹴ることで地面に残った排泄物の匂いだけでなく、足裏の匂いも合わせて「自分ここにいるよ！」と強くアピールしているのです。特に散歩中など、他の犬に自分の存在を知らせたいときに強く見られます。

4.いつもと違う場所（粗相）で排泄する

普段決まった場所で排泄ができているにもかかわらず、急に普段と違う場所で排泄をしてしまうのは、病気だけでなく「心理的なストレス」が原因である可能性があります。

環境が急に変わった（引っ越し、家族が増えたなど）ことへの不安や、飼い主とのコミュニケーション不足からくる緊張感など、犬が精神的に不安定になっているサインかもしれません。

特に、飼い主の目の前で粗相をする場合は、何らかの要求を伝えようとしている可能性もあります。体調に問題がないと分かったら、愛犬が安心できる環境作りや、優しく接する時間を増やしてあげることが大切です。

トイレ中の行動は「愛犬からのメッセージ」

私たち人間は、言葉で自分の気持ちや体調を伝えますが、犬はそれができません。そのため、体全体を使った「行動」こそが、私たち飼い主への重要なメッセージになります。

特にトイレ中の行動は、犬が一時的に無防備になる瞬間だからこそ、心や体の状態が正直に現れやすいのです。例えば、普段はしない場所で排泄をしようとしたり、排泄中に姿勢がおかしかったりする場合、それは「何かいつもと違うよ」というSOSかもしれません。

愛犬が普段どのような行動をしているかをよく観察し、「いつものパターン」を知っておくことが、体調不良やストレスなどのわずかな変化をいち早く察知するための第一歩となります。愛犬の「隠された言葉」を理解してあげましょう。

体調不良を見分けるサイン

愛犬の排泄に関する行動の中で、特に注意が必要なのは、普段は見られないような「変化」や「違和感」です。

もし、トイレの時に急に痛そうに鳴いたり、「クーン」と声を上げたり、排泄の姿勢を取るのに時間がかかったりする場合は、体のどこかに痛みを感じている可能性があります。例えば、関節の痛み、お腹の不調、または尿路系の病気かもしれません。

また、急にトイレの失敗が増える、あるいは普段と違う場所で粗相をするようになったら、膀胱炎などの病気や、強いストレスが原因となっている可能性があります。

愛犬が排泄を我慢している様子はないか、無理な体勢になっていないか、排泄物の色や量に異常はないかなど、小さな変化を見逃さないよう注意深く観察し、異変があればすぐに獣医師に相談することが、病気の早期発見につながるでしょう。

まとめ

愛犬のトイレ中の行動には、喜びや安心といった「本音」だけでなく、病気の可能性を示す「体調のサイン」も隠されています。

これらの行動を理解し「いつもと違う」わずかな変化に気づけるのは、日頃から愛犬を一番よく見ている飼い主だけです。行動の裏にある愛犬の気持ちや体の状態を知ることは、病気の早期発見につながり、愛犬をより深く理解することにもなります。

観察を習慣にして、愛犬が安心して暮らせるようサポートすることで、さらに信頼し合える、素晴らしい関係を築いていきましょうね。

(獣医師監修：葛野宗)