かまいたち山内、妻も大絶賛した“手が汚れない”お掃除グッズ「これはベストバイです」

お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、コンビのYouTubeチャンネルに『【ベストバイ2025】かまいたちが今年買ってよかったモノを発表！』という動画をアップ！動画では、2人が2025年に買って良かったと思うものをそれぞれ紹介してくれました。今回は、山内さんが絶賛したお掃除グッズをピックアップ♪

動画の中で、山内さんが「洗面台とかを洗うやつなんですけど」と紹介したのはこちら！

◼︎洗面ボウルクリーナー

花王 / クイックル 洗面ボウルクリーナー

洗剤とスポンジが一体型になった、新発想のクリーナー。

ボトル部分を持ってなでるだけで、手を汚さずに簡単に洗面ボウルのお掃除ができます。

水アカ・ヌメリ・黄ばみをはじめ、​皮脂汚れ・歯磨き粉やせっけんカスなど、いろんな汚れをしっかり落としてくれるんだそう。

◼︎ご家族からも好評！

山内さんは、「普段は（洗面台に）キャップして置いといて」「キャップはずしたらそのままスポンジと洗剤が一緒になってる感じで洗えるのよ。だから水アカとかも、こうそのまま洗える」「これめっちゃ便利！」「手汚さずに洗えるっていう。濡れずに洗えますっていうとことかが非常にいいですね」とコメント。

話を聞いていた濱家さんも「わかるわ。洗面は常に洗いたいもんな」と、商品に興味津々の様子。

そして、山内さんは、Instagramで見かけたのが購入したきっかけだとして、「Amazonで勝手に買ったのよ。良さそうすぎて。嫁にインスタでみたらめっちゃ良かったからみたいな、言ったら、最初なんか“また勝手に買って…”みたいな感じやってんけど、使ってからもう大絶賛。これはめっちゃいいやん！って」「これはベストバイですね」と、ご家族からも好評だったと教えてくれました♪

