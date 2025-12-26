12月25日、丸高愛実がInstagramを更新した。

【写真】プレゼントで遊ぶ息子の様子も公開

丸高は、自身のInstagramアカウントにて、「メリークリスマス」と切り出すと、「サンタさんからのプレゼントは 長女はアイプリのスマホ 二女はクロミちゃんのスマホ 息子は知育玩具」「喜ぶ姿が見られて幸せな朝でした」と綴った。

続けて、「ここだけの話… ツリーの片付け苦手 笑」とお茶目にコメントし、夫・柿谷曜一朗氏とサンタクロースのコスプレをした子供たちとの家族5SHOTや、プレゼントで遊ぶ息子の様子などを公開した。

この投稿に対して、ファンからは、「家族写真、素敵」「みんな可愛い」「幸せ家族」「息子くん上手に遊べてて凄いです！！」といった反響が集まっている。

丸高は2016年に柿谷氏との結婚を発表し、2018年に長女、2021年に次女、2024年に長男の出産を報告。なお、2025年1月18日に現役引退を発表した柿谷氏は、2025年4月2日に一般社団法人日本テックボール協会のPAT（プレイングアンバサダーオブテックボール）に就任したことが発表されている。

画像出典：丸高愛実オフィシャルInstagramより