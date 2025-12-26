「ほぼニートやん」人気タレント、年収130万と明かす。父が“全部出してる”「嘘であってほしい」驚きの声
タレントの麻倉瑞季さんは12月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。年収が130万円ほどであることを明かしました。
【投稿】麻倉瑞季の年収明かすやりとり
「厳しい世界だなあ…」麻倉さんは22日、「8年ぶりにオーストラリアの友達と遊んだ」と報告。「私の2個上なのに既に私の父の年収の3倍くらい稼いでて家まで建てたらしいので流石に来年オーストラリアに遊び行く時全て奢らせようと思います」ともつづりました。これに対し「自分の年収で比べなよ」との声が上がると、麻倉さんは「私の年収が200行ってないので多分17倍以上かな」と返答。「麻倉さん活躍してるのに見えるんですけど…年収そんななんすか!?」と聞かれ、「130くらい今年多分」と明かしています。
それを見た人から「お金出す人いないとやってられなそう 厳しい世界だなあ…」とのコメントが寄せられると、「父が全部出してるから私未だに家賃も光熱費も携帯代も払ったことない」と返信しました。これには「ほぼニートやん」「あんなに頑張ってる朝倉さんがそんなに稼げてないなんて、嘘だと思いたい。嘘であってほしい」との声が上がりました。
「パパと結婚します」26日には「パパと結婚します」と添え、父と思われる相手からのLINEのメッセージを公開した麻倉さん。「全然気にしてないし、怒ってもいない。もう少しお金があればなぁと思わないこともないが、さりとて現状でも不満はない。足るを知る男だからな」と書かれています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
