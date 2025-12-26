¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ8Ç¯¡×¤Î²¸¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡¡Ö¥Í¥¿¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÌ¿¤Î²¸¿Í¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È²¸¿Í¡É¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ð¤¿¤Ï¡Ö¾®·ª½Ü¤µ¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¤Î¤Ã¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ç43ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦¾®·ª½Ü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¾®·ª¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ð¤¿¤Ï¾®·ª¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¿¼¥¤¥¤?²û¤ÇËÍ¤Î¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤ë¥Í¥¿¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÌ¿¤Î²¸¿Í¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÀèÆüµ×¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥´¥ë¥Õ¤Ç¾®·ª¤µ¤ó¤ÎÂÇ¤Ã¤¿µå¤ò¥Ë¥»¾®·ª¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª¡ª2026Ç¯1·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ØÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING!¡Ù¤´Í÷¤¢¤ì¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ8Ç¯¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¾®·ª¤µ¤ó¤ÇÈÓ¿©¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ð¤¿¤Ï2017Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤ÍÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¾®·ª½Ü¤ò¤Þ¤Í¤¿»ý¤Á¥®¥ã¥°¡Ö¤Þ¡Á¤¤Î¡ª¡×¤òÈäÏª¡£Åö»þÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥³ÂÀÏº¤Î¡ÖPPAP¡×¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤Î¤»¤Æ¥Í¥¿¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£