ミュージカル「ジキル&ハイド」の公式サイトが26日に更新され、製作発表オーディエンス募集の申込受付用フォームにおいて、322名の申込者の個人情報が流出したことを発表した。

同サイトに「ミュージカル『ジキル＆ハイド』製作発表お申込者様の個人情報流出に関するお詫びとご報告」と題した声明が掲載され、「この度、株式会社ホリプロが実施いたしました「ミュージカル『ジキル＆ハイド』製作発表オーディエンス募集」の申込受付用フォームにおきまして、設定の不備により、2025年12月26日（金）12時16分より1時間17分の間、322名分のお申込者様の個人情報が他のお申込者様から閲覧可能な状態となっていたことが判明いたしました」と報告。

閲覧された可能性のある情報は、氏名、メールアドレス、電話番号、SNSのアカウントとなるとし、「事態発覚後、直ちに当該フォームの設定を変更し、現在は他の方の情報が閲覧できないよう修正を完了しております。なお、現時点において情報の不正利用などの報告は受けておりません」と伝えた。

「お申し込みいただいた皆様ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「今後は、フォーム公開前における複数名による設定確認の徹底、および個人情報の管理体制を強化し、再発防止に努めてまいります」と強調した。