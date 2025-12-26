不倫を繰り返す夫と離婚すべきか揺れる妻。泣き寝入りだけは絶対にイヤ！ ／夫は不倫相手と妊活中2㉘
『夫は不倫相手と妊活中３ てんの逆襲編』（てん：原作、松本うち：漫画/KADOKAWA）
【漫画】『夫は不倫相手と妊活中』を第1回から読む
第28回【全32回】
結婚、出産…幸せだったある日、夫の不倫相手から届いた突然のメッセージ。10歳年下の若い女が、なんと夫と子づくりをしていると宣戦布告してきた。愛する子供を守るため、このままじゃいられない！ 妻は思い悩んだ末に、クズ夫、そして不倫相手と戦うことを決意する――。順風満帆だったはずの夫婦に起きた泥沼の不倫劇『夫は不倫相手と妊活中』を好評につき再連載！ ますます怒涛の展開を見せる第2シーズン『夫は不倫相手と妊活中 てんの逆襲編』のエピソードも追加してお届けします。11月4日より最新23巻が好評発売中です！
