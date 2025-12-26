ÌµÍý¤·¤Æµ¢¾Ê¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ÄÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤¬Ž¢Ç¯ËöÇ¯»ÏŽ£¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Èá·à
¢£¿¼¹ï¤ÊÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï
ÉÔÅÐ¹»¤Ò¤¤³¤â¤êÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¤½¤¿¤í¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤´Ö¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÂ²ÃÄÝ³¡×¡Öµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤ë»þ¡¢»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¹Ô¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤»Ò¶¡¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÂ¹¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÄÉãÊì¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö²È¤Ë¿ÆÀÌ¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»Ò¶¡¤ÏÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö°§»¢¤â¤»¤ºÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿ÆÀÌ¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤«¤é¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎµÙ¤ß¤âµ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤º¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¼Â¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëËÍ¤Î¤â¤È¤Ë¡Ö¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤ÊÁêÃÌ¤¬µÞÁý¤¹¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÂÐ±þ¤ò¸í¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£
ËÍ¤¬²áµî¤ËÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¿ÆÀÌ¤Î¼êÁ°¡¢´é¤À¤±¤Ï¸«¤»¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÌµÍý¤ä¤êµï´Ö¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ë¤â°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀäË¾¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÆ¤Ó´°Á´¤ËÉô²°¤Ë°ú¤¤³¤â¤ê¡¢¿ô¥«·î´Ö¡¢¿Æ¤È°ìÀÚ¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¤½¤ó¤Ê¡ÖÈá·à¡×¤¬¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò·àÅª¤Ë¿¼¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤äÀ¤´ÖÂÎ¤è¤ê¤â¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¿´¡×¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ£Êý¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê°Â¿´´¶¤ò¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°Â¿´´¶¤³¤½¤¬¡¢¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡¢²¿¤è¤ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ÎÇº¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¤Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë¡¢½ÅÍ×¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´»ý¤Á¤Ç¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Èá·à¤ò²óÈò¤·¡¢¿Æ¤â»Ò¤â²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤«¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥±¡¼¥¹¡ ¼Â²È¡¦µÁ¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê
¤ªÀµ·î¡¢¼Â²È¤Ë¿ÆÂ²¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏËèÇ¯¤Î¹±Îã¹Ô»ö¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ïµ¢¾Ê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤±¤ì¤É¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¿ÆÀÌ¤ËÉÔÅÐ¹»¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤µ¤é¤ËÇº¤ß¤Ï¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤è¡×¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤â¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÅÁ¤¨¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¤ªÇ¯¶Ì¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Í¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬ÉÝ¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ªÎ±¼éÈÖ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿ÆÀÌ¤«¤é¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤µ¤é¤ËºÉ¤®¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤ëÊý¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿ÆÀÌ¤Ø¤ÎÅÁ¤¨Êý
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÂ¹¤¬Íè¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¿ÆÂ²¤¬¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¤ê¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÅÅÏÃ¤Ê¤É¤ÇÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Â¤Ïº£¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡ÖËÜ¿Í¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï»ä¡Ê¤¿¤ÁÉ×ÉØ¡Ë¤À¤±¹Ô¤¯¤Í¡×
ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÍè¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¡¢»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¡¢¿ÆÂ²Â¦¤â¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌµÍý¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ°Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¡¢Âç¿Í¤ÏÂç¿Í¤Ç³Ú¤·¤¯²á¤´¤½¤¦¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤â·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥±¡¼¥¹¢ ²È¤Ë¿ÆÀÌ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç
µÕ¤Ë¡¢¼«Âð¤Ë¿ÆÀÌ¤¬Íè¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢´é¤¯¤é¤¤¸«¤»¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤â¡ÖÌµÍý¶¯¤¤¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÏÍ£°ì¤Î¡Ö°ÂÁ´´ðÃÏ¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤«¤éÌµÍý¤ä¤ê°ú¤¤º¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¿ÆÀÌ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤É¤³¤Ë¤â°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀäË¾¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÆÀÌ¤Ø¤ÎÅÁ¤¨Êý
¿ÆÀÌ¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Öº£¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤À¤«¤é¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Í¡×
¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤â¤·¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤Õ¤é¤Ã¤È¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ´é¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤é¡¢¸µµ¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼«Á³¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁªÂò¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¼é¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ê²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿Æ¼«¿È¡×¤â¡È¤¤¤¤»Ò¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤â¤Ã¤Èº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Î¿Æ¡ÊÁÄÉãÊì¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤¤¤¤»Ò¡É¤ò±é¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÔÅÐ¹»¤ËÇº¤à¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¤´¼«¿È¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡Ö¿Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¤¤¤»Ò¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê»²¹Íµ»ö¡Ë¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿ÁÄÊì¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤ò²¡¤·»¦¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¿Æ»Ò¤Î¼öÇû¡×¤¬ºÇ¤â¶¯¤¯È¯Æ°¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£¡ÖÂ¹¤Î´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤ÈÊì¤¬Èá¤·¤à¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿²ÈÄí¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡×¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Î¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¡ÊÁÄÊì¡Ë¤Î´é¿§¤ò»Ç¤¤¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤Ì¼¡×¤ò±é¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î½Å°µ¤Ï¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ø¤È¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡Ê»ä¡Ë¤¬¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤²æËý¤·¤Æ¤è¡ª¡×¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÌµ°Õ¼±¤Î¡Öµ¾À·¤Î¶¯Í×¡×¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö²æËý¤ÎÏ¢º¿¡×¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¹ÔÆ°¤òÁª¤Ù¤¿»þ¡¢½é¤á¤Æ¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡×¤òÊâ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ»½Ì¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¡ÖËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡×¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢¡Öº£Ç¯¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤âÎ©ÇÉ¤Ê·èÃÇ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö3Çñ¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤±¤É¡¢1Çñ¤Ê¤é¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö´é¤ò¸«¤»¤ë¤À¤±¤ÎÈ¾ÆüÂÚºß¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÉ×¤À¤±¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ä¤È»Ò¤É¤â¤ÏÎ±¼éÈÖ¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤µ¤ó¤â¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÏÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¼«Ê¬¤òµö¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¿Æ¤ÎÍ¾Íµ¡×¤³¤½¤¬¡¢²ÈÄí¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤òºî¤ê¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î²óÉü¤ò»Ù¤¨¤ëÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
ºÇ¸å¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¸å²ù¤Ê¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤òÃÎ¤ë¥ï¡¼¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢²¼µ¡Ê²èÁü1¡Ë¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥È¤ò°õºþ¤·¤Æ¡¢½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«Ê¬¤ä»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÍýÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö1Çñ¤Ë¸º¤é¤¹¡×¡ÖÉ×¤À¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÃÍ¤ò²¼¤²¤ëÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿ÆÂ²¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á²ÈÂ²¤Î¿´¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¿´¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¯°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¡¢¤´¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
¤½¤¿¤í¤¦¡Ê¤½¤¿¤í¤¦¡Ë
ÉÔÅÐ¹»¤Ò¤¤³¤â¤êÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼
20Âå¤Îº¢¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ëµ¤é¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ä»Å»ö¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤¬¿´¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¼«¸Ê¼õÍÆ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤ë¡£2019Ç¯¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼õÍÆ¤¹¤ëÀ¼¤«¤±¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Ò¤¤³¤â¤êÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡×º£ÌîÍÛ±Ù¤µ¤ó¡Ìº£ÌîÍÛ±Ù¡Ø³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤ï¤ëÀ¼¤¬¤±¡Ù¡ÊWAVE½ÐÈÇ¡Ë¡Í¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£2022Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Îß·×300¿Í¡¢Ìó8000²ó¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÉÔÅÐ¹»¤òËÜ¼ÁÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛ¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Ò¤¤³¤â¤ê²ò·è¤½¤¿¤í¤¦¡×¤ÇÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î9³ä¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤Ê¤«¤Ç¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤¬²þÁ±¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬ºÆÅÐ¹»¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌäÂê²ò·è¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢À¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¡ÉÔÅÐ¹»¡¦°ú¤¤³¤â¤ê¤òËÜ¼ÁÅª¤Ë²ò·è¤·¤¿¤¢¤ëÊì¤ÎÊª¸ì¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÉÔÅÐ¹»¤Ò¤¤³¤â¤êÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼ ¤½¤¿¤í¤¦¡Ë