timelesz寺西拓人「Mステ」初出演時の“ハプニング”告白「大変でした…」【Mステ SUPER LIVE】
【モデルプレス＝2025/12/26】timeleszの寺西拓人が12月26日、テレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（午後4時30分〜よる11時10分）に出演。番組初出演時のハプニングを振り返った。
【写真】STARTO6組コラボメドレーの時間は？今夜放送「MステSP」タイムテーブル
初となるドームツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」を開催中のtimelesz。この日は、ツアー初日で記念すべき初ドームのステージに立った8人が、京セラドーム大阪から生中継でパフォーマンスをした。
番組でのエピソードを求められると、寺西が「始めて出演した時にズボンのベルトが壊れてしまって…大変でした…」と初出演時のハプニングを告白。タモリから「どうしたの？」と聞かれると「気合でなんとか」と打ち明け、菊池風磨も「気合で行けるんだ（笑）」と驚いていた。
総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる同番組。今年のヒット曲をはじめ、「SUPER LIVE 2024」でしか見られない奇跡のコラボやメドレー、貴重映像満載のミュージックステーションSUPER LIVE名場面VTRなど、注目の企画＆楽曲が満載の6時間超生ライブを届ける。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTO6組コラボメドレーの時間は？今夜放送「MステSP」タイムテーブル
◆寺西拓人「Mステ」初出演時の“ハプニング”告白
初となるドームツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」を開催中のtimelesz。この日は、ツアー初日で記念すべき初ドームのステージに立った8人が、京セラドーム大阪から生中継でパフォーマンスをした。
◆「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」
総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる同番組。今年のヒット曲をはじめ、「SUPER LIVE 2024」でしか見られない奇跡のコラボやメドレー、貴重映像満載のミュージックステーションSUPER LIVE名場面VTRなど、注目の企画＆楽曲が満載の6時間超生ライブを届ける。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】