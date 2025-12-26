元AKB48小林茉里奈アナ、サッカー選手夫＆0歳息子との3ショット公開「鼻がそっくり」「美男美女」と反響
【モデルプレス＝2025/12/26】元AKB48でフリーアナウンサーの小林茉里奈が12月25日、自身のInstagramを更新。ファミリーショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】サッカー選手と結婚・元AKB女子アナ、そっくり息子との3ショット
11月7日に第1子長男の出産を報告していた小林アナ。この日の投稿では「家族3人で初めて迎えるクリスマス」とコメント。夫でサッカー選手の新里涼とともに息子を抱いて撮影した3ショットなどを投稿。冬の外出だったことから「息子よ、付き合ってくれてありがとう」と添えている。
この投稿に、ファンからは「幸せ溢れる素敵な家族写真」「鼻がそっくり」「可愛くて何度も見ちゃう」「初めてのクリスマスおめでとうございます」「美男美女」「幸せオーラ凄い」などと反響が寄せられている。
小林アナは2010年にAKB48に加入し、2015年8月にグループを卒業。2018年4月に福岡放送に入社し、2023年2月にサッカー・Y.S.C.C.横浜の新里との結婚を発表した。同年7月に同局を退社し、2025年には拠点を神奈川に移している。2025年7月9日、自身のInstagramを通じて第1子の妊娠を発表し、11月7日に出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】サッカー選手と結婚・元AKB女子アナ、そっくり息子との3ショット
◆小林茉里奈アナ、ファミリーショット披露
11月7日に第1子長男の出産を報告していた小林アナ。この日の投稿では「家族3人で初めて迎えるクリスマス」とコメント。夫でサッカー選手の新里涼とともに息子を抱いて撮影した3ショットなどを投稿。冬の外出だったことから「息子よ、付き合ってくれてありがとう」と添えている。
◆小林茉里奈アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「幸せ溢れる素敵な家族写真」「鼻がそっくり」「可愛くて何度も見ちゃう」「初めてのクリスマスおめでとうございます」「美男美女」「幸せオーラ凄い」などと反響が寄せられている。
小林アナは2010年にAKB48に加入し、2015年8月にグループを卒業。2018年4月に福岡放送に入社し、2023年2月にサッカー・Y.S.C.C.横浜の新里との結婚を発表した。同年7月に同局を退社し、2025年には拠点を神奈川に移している。2025年7月9日、自身のInstagramを通じて第1子の妊娠を発表し、11月7日に出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】