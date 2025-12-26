Ï¢ºÜ¡§¥¢¥Ê¥í¥°»þÂå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¡ÃVol. 67¡¡MG PB £´¥·¡¼¥¿¡¼
MG¤È¤¤¤¦¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÏ·ÊÞ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¼Ö¹¥¤¤Ê¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥«¡¼¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯»ï¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ¾´ÂÀÏº»á¤â¡¢MG¹¥¤¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿Êý¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬¡¢Æó¸¼¼Ò´©¤ÎÀ¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö¥·¥ê¡¼¥ºÂè18´¬¡¢MG¤Î½ñÀÒ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖMG¤Ï¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¤ò¤Þ¤À³ØÀ¸»þÂå¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿É®¼Ô¤â¡¢Ä¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¸Ç¤¯¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢MD¤ÎÇ®¿´¤Ê¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¡¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Îµ½Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¡¹¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û1934Ç¯¤«¤é36Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿MG¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡¢P¥¿¥¤¥×¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
Û©¤¯¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢MG¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Î°ÕÌ£¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤ÏMorris Garages¤ÎÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤ÈÈà¤Î²ñ¼ÒMorris Garages¤Ø¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¡×¤È¤¢¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¤Ï¡¢É®¼Ô¸Ä¿Í¤Ë¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÃ±¤ËMorris Garages¤ÎÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤ÈÍý²ò¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆMG¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¤À¤±¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆMG¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢ÉÔ²Ä·ç¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¤¬¥»¥·¥ë¡¦¥¥ó¥Ð¡¼¤òµó¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤Ï1912Ç¯¤ËWRM¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤òÀßÎ©¤¹¤ë¡£WRM¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤¬1919Ç¯¤Ë¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤ÎÈÎÇäÅ¹¤¬¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤Ï1924Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹ºÇÂç¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹Á´¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Î4³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¤Û¤É¤ÎµðÂç¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë1921Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥»¥·¥ë¡¦¥¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£1923Ç¯¤Ë¤Ï¥¸¥§¥Í¥é¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢¤³¤³¤«¤éÈà¤Î¾ðÇ®¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬³«²Ö¤¹¤ë¡£¸µ¡¹¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ï¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤ÎÈÎÇä¼ÖÎ¾¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤Î¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¼Ö¤òMG¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÈÎÇä¤·¡¢¤³¤ì¤¬1928Ç¯¤ËMG¥«¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤Î£±¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Í¾ÃÌ¤Ê¤¬¤é¡¢GM¡Ê¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡Ë¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢1930Ç¯¤Ë¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤òË¬¤ì¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤ËÇã¼ý¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¡£Åö»þ¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï500Ëü¥Ý¥ó¥É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥í¡¼¥ó¤ÎÄó°Æ¤Ï¥â¡¼¥ê¥¹¤ò1100Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÇÇã¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤ÆÈþÌ£¤·¤¤ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤Ï¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤º¡¢¥¹¥í¡¼¥ó¤ÏÆ±¤¸¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡¢¥ô¥©¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
MG¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤Ï¸å¤Ë¹ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ê¥Ã¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¶ª¤Î¼ß°Ì¤ò¼ø¤«¤ê¡¢85ºÐ¤ÎÄ¹¼÷¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¥»¥·¥ë¡¦¥¥ó¥Ð¡¼¤ÏÉÔ¹¬¤Ê¤³¤È¤Ë1945Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥¥ó¥°¥¹¥¯¥í¥¹±Ø¤ÎÎó¼Ö»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï2Ì¾¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬¥¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
ÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£1928Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿MG¤Ï¡¢M¥¿¥¤¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥µ¥Ö¥Í¡¼¥à¤È¤·¤ÆÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÄ¹¤¯»È¤ï¤ì¤¿¥ß¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆMG¤Ï¡¢¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
P¥¿¥¤¥×¤È¾Î¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢1934Ç¯¤«¤é36Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡£Á°È¾¤Î34Ç¯¡Á35Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬PA¡£¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥óÇÓµ¤ÎÌ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¹âÀÇ½²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢35Ç¯¡Á36Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤¿PB¤Ç¤¢¤ë¡£
¥í¥Ã¥½¥Ó¥¢¥ó¥³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥é¥¸¥¨¥¿¡¼¥°¥ê¥ë¤¬¥Ï¥Ë¥«¥à·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½é´ü¤ÎPA¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡£PA¤ÈPB¤Î°ã¤¤¤Ï¼ç¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢PA¤ÏÇÓµ¤ÎÌ¤¬847cc¡£ÂÐ¤¹¤ëPB¤Ï939cc¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤âPA¤Î36bhp¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢43bhp¤È¤Þ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ø¤ß¤ËPB¤Î¥é¥¸¥¨¥¿¡¼¥°¥ê¥ë¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Á¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤Î¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë»Â¿·¤Ê¥¯¥í¥¹¥Õ¥í¡¼¤ÎOHC¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤ò»ý¤Á¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²óÅ¾¤òµöÍÆ¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Ï2´ð¤ÎSU¡£¥á¥¤¥ó¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï3¸Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥á¥¤¥ó¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¿ô¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤«¤éÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥¦¡¼¥º¥ì¡¼¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬Àß·×¤·¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
PA¡¢PB¶¦¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ï2¥·¡¼¥¿¡¼¤È4¥·¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¡£½é´ü¥â¥Ç¥ë¤ÎPA¤ÎÊý¤¬À¸»ºÂæ¿ô¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤Û¤Ü2000Âæ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢PB¤ÎÊý¤Ï500Âæ¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢MG PA¤Ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢1935Ç¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¤Ë½Ð¾ì¡£3Âæ¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥«¡¼¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½÷À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì24°Ì¡¢25°Ì¡¢26°Ì¤Ç´°Áö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Ê¸¡§ÃæÂ¼¹§¿Î¡¡¼Ì¿¿¡§T. Etoh
Û©¤¯¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢MG¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Î°ÕÌ£¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤ÏMorris Garages¤ÎÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤ÈÈà¤Î²ñ¼ÒMorris Garages¤Ø¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¡×¤È¤¢¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¤Ï¡¢É®¼Ô¸Ä¿Í¤Ë¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÃ±¤ËMorris Garages¤ÎÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤ÈÍý²ò¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆMG¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¤À¤±¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤·¤ÆMG¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢ÉÔ²Ä·ç¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¤¬¥»¥·¥ë¡¦¥¥ó¥Ð¡¼¤òµó¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤Ï1912Ç¯¤ËWRM¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤òÀßÎ©¤¹¤ë¡£WRM¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤¬1919Ç¯¤Ë¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤ÎÈÎÇäÅ¹¤¬¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤Ï1924Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹ºÇÂç¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹Á´¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Î4³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¤Û¤É¤ÎµðÂç¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë1921Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥»¥·¥ë¡¦¥¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£1923Ç¯¤Ë¤Ï¥¸¥§¥Í¥é¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢¤³¤³¤«¤éÈà¤Î¾ðÇ®¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬³«²Ö¤¹¤ë¡£¸µ¡¹¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ï¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤ÎÈÎÇä¼ÖÎ¾¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤Î¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¼Ö¤òMG¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÈÎÇä¤·¡¢¤³¤ì¤¬1928Ç¯¤ËMG¥«¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤Î£±¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Í¾ÃÌ¤Ê¤¬¤é¡¢GM¡Ê¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡Ë¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢1930Ç¯¤Ë¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤òË¬¤ì¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤ËÇã¼ý¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¡£Åö»þ¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï500Ëü¥Ý¥ó¥É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥í¡¼¥ó¤ÎÄó°Æ¤Ï¥â¡¼¥ê¥¹¤ò1100Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÇÇã¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤ÆÈþÌ£¤·¤¤ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤Ï¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤º¡¢¥¹¥í¡¼¥ó¤ÏÆ±¤¸¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡¢¥ô¥©¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
MG¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¡¼¥ê¥¹¤Ï¸å¤Ë¹ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ê¥Ã¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¶ª¤Î¼ß°Ì¤ò¼ø¤«¤ê¡¢85ºÐ¤ÎÄ¹¼÷¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¥»¥·¥ë¡¦¥¥ó¥Ð¡¼¤ÏÉÔ¹¬¤Ê¤³¤È¤Ë1945Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥¥ó¥°¥¹¥¯¥í¥¹±Ø¤ÎÎó¼Ö»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï2Ì¾¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬¥¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
ÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£1928Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿MG¤Ï¡¢M¥¿¥¤¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥µ¥Ö¥Í¡¼¥à¤È¤·¤ÆÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÄ¹¤¯»È¤ï¤ì¤¿¥ß¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆMG¤Ï¡¢¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
P¥¿¥¤¥×¤È¾Î¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢1934Ç¯¤«¤é36Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡£Á°È¾¤Î34Ç¯¡Á35Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬PA¡£¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥óÇÓµ¤ÎÌ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¹âÀÇ½²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢35Ç¯¡Á36Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤¿PB¤Ç¤¢¤ë¡£
¥í¥Ã¥½¥Ó¥¢¥ó¥³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥é¥¸¥¨¥¿¡¼¥°¥ê¥ë¤¬¥Ï¥Ë¥«¥à·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½é´ü¤ÎPA¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡£PA¤ÈPB¤Î°ã¤¤¤Ï¼ç¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢PA¤ÏÇÓµ¤ÎÌ¤¬847cc¡£ÂÐ¤¹¤ëPB¤Ï939cc¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤âPA¤Î36bhp¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢43bhp¤È¤Þ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ø¤ß¤ËPB¤Î¥é¥¸¥¨¥¿¡¼¥°¥ê¥ë¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Á¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤Î¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë»Â¿·¤Ê¥¯¥í¥¹¥Õ¥í¡¼¤ÎOHC¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤ò»ý¤Á¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²óÅ¾¤òµöÍÆ¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Ï2´ð¤ÎSU¡£¥á¥¤¥ó¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï3¸Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥á¥¤¥ó¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¿ô¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤«¤éÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥¦¡¼¥º¥ì¡¼¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬Àß·×¤·¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
PA¡¢PB¶¦¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ï2¥·¡¼¥¿¡¼¤È4¥·¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¡£½é´ü¥â¥Ç¥ë¤ÎPA¤ÎÊý¤¬À¸»ºÂæ¿ô¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤Û¤Ü2000Âæ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢PB¤ÎÊý¤Ï500Âæ¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢MG PA¤Ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢1935Ç¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¤Ë½Ð¾ì¡£3Âæ¤Î¥ï¡¼¥¯¥¹¥«¡¼¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½÷À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì24°Ì¡¢25°Ì¡¢26°Ì¤Ç´°Áö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Ê¸¡§ÃæÂ¼¹§¿Î¡¡¼Ì¿¿¡§T. Etoh