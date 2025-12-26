◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 4団体統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBC同級2位 アラン・ピカソ(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の公開計量は26日、現地午後3時（日本時間同9時）からリヤド市内のグローバルシアターで行われる。

事前に非公開で行われた公式計量では、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋、31勝27KO）がリミットより200グラム軽い55.1キロでパス。挑戦者のWBC同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ、32勝17KO1敗）は54.9キロでクリアした。

「リヤド・シーズン」と提携する英興行大手マッチルーム社は公式Xで、井上とピカソが試合用のグローブチェックを行っている映像をアップした。井上は日本製、ピカソはメキシコ製のグローブを選択。井上のグローブの色は薄いピンクでナックル部分が黒くなっていた。

「まず左からいきます」と真新しいグローブをはめた井上は「あ、全然違うわ」「ちょっと違う、かすかに。奥の入り方が」などと話しながら感触を試した。ナックル部分を叩いて「これがNo.1」、あるいは「これはなし。使わない」とチェックを続け、一番良い感触だったグローブに自らサインを入れると「No.2は佐久間さん（史朗トレーナー）選んでください」と話した。ピカソの様子をうかがうようなシーンもあった。