松屋×ちいかわのコラボキャンペーンに購入制限発表 コラボメニューは「お1人様1日1食まで」
松屋フーズが運営する牛丼チェーン「松屋」の公式Xが26日に更新され、来年1月6日より開始される人気キャラクター作品『ちいかわ』とのコラボキャンペーンにおける購入制限が改めて告知された。
【画像】コラボメニュー購入制限など、公開された注意事項
同キャンペーンでは、コラボメニューとして国産黒毛和牛を使用した『松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳』（税込1580円）、『松屋 ちいかわの鬼辛カレー』（税込980円）の2種類のコラボメニューが発売。さらに該当メニュー1品の注文につき、ランダムで限定コラボアイテムがプレゼントされる。
また、期間中に『松屋 おこさま牛めしわくわくセット』（税込450円）など対象のおこさまメニュー1品の注文につき、ランダムで限定コラボアイテムがプレゼントされる。詳細は特設サイトに記載。
今回の投稿では、コラボメニューの購入は「お1人様1日1食まで」、おこさまメニューは「お1人様1日3食まで」との旨が改めて告知された。また「1日の数量を限定して販売させていただきます」など、詳細な注意事項についても記載されている。
