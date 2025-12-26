2025年に続いた値上げは、2026年も常態化すると見られています。値上げが続くことで、購入するものにも変化が出ているようです。

終わらない物価高 来年も値上げの見通し

2025年は何度も値上げの話題をお伝えしてきました。2025年は飲食料品2万609品目が値上げされ、2年ぶりに2万品目を超えましたが、2026年の値上げの見通しはどうなっていくのでしょうか。

帝国データバンクによると、2026年も飲食料品は1万5000品目ペースで値上げされると予想されていて、値上げが常態化するとみられています。

消費者側の物価高に対する抵抗感が鮮明となっている一方で、企業側が価格転嫁しやすい状況が続いています。背景には消費者も値上げの理由に理解を示していることや、物価高の長期化に対する「ある種の諦め」が広がっていることなどがあると分析されています。

2026年に値上げが決まっているものとして、調味料・冷凍食品・即席めんなどが挙げられます。（1月〜4月の値上げ）

この5年間で「物価指数」どうなった？

12月26日に発表された東京都の「消費者物価指数」にも、物価上昇が顕著に表れていました。 （物価指数：以前よりどれくらい物価が上がったかを数字で示したもの）

【東京23区 消費者物価指数】（総務省）

※2020年を100とした場合



▼総合指数（12月中旬時点）

・5年間の物価上昇：111.9



▼指数が上昇したのは…

・食料：127.0

・生鮮食品：132.3

・コーヒー豆：247.1

・コメ類：224

・チョコレート：194.4

・冷凍調理コロッケ：154.5



▼指数が下がったのは…

・振り込み手数料：55.3

・通信料（携帯電話）：60.7

「3人に1人が食料品を代替」物価高が消費に与える影響

物価高になると、消費者の行動も変化します。「安い商品を求める」ようになるほかに、「代替品へ移行する」という人もいます。実際にウァリューズの調査によると、3人に1人が食料品を代替しているといいます。

街の人にもどのような工夫をしているか聞いてみました。

会社員（40代）

「トマトをたくさん消費したいときだったが、手間はかかるけどニンジンとか」



主婦（50代）

「牛乳も低脂肪乳にかえました」

看護師（50代）

｢トーストにバターではなく、トーストにマーガリンになった｣

｢マーガリンも高くなったので、安いメーカーにかえてみた」



主婦（50代）

｢全般的に鶏肉にかえました｣

看護師（50代）

「国産の方が柔らかい気がするから買っていたけれど、外国産にかえた」



看護師（50代）

｢『牛肉よりも豚』、『豚よりも鶏』という傾向。（Q.鶏も高くなったら？）あまり好きではないけど、ベーコンやハムとかですかね」

「卵かけごはんは贅沢品」 お肉も置き換え、置き換え…

最高値を更新した｢卵｣でも苦労が…

会社員（30代）

｢『卵かけごはん』は安易にできなくなった。贅沢品ですね」

会社員（40代）

｢カレーライスに卵を添えていたのを、初回作ったときは添えるけれど、2回目以降はちょっと我慢。『ごちそう感』が減った｣

食料品以外でも、“コレかえました”というモノが...

自営業（30代）

「（以前、シャンプーは）ひとりひとり違うものだったが、家族全員『これ』みたいな。デカいものを買って。洗えたらいいかな」

会社員（40代）

｢（風呂は家族で）なるべく一気に入る。何回も追い炊きしない」



会社員（30代）

｢トイレットペーパーも、いっぱいロールが入っているもの。2倍巻き4倍巻き」

みなさん色々なものに置き換えているという意見がありました。



ヴァリューズの調査によると、肉については次のように置き換えている人もいるようです。

牛肉→豚肉→鶏肉（もも）→鶏肉（むね）→大豆ミート→厚揚げ→豆腐→「買わない」