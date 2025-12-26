「新型セレナ マルチボックス」登場に反響殺到！

日産の人気ミニバン「セレナ」が2022年の登場以来、初となるマイナーチェンジを迎え、2025年12月18日にその全貌が公開されました。

今回の改良では、外観の刷新や最新デジタル技術の導入など、大きな進化を遂げています。

【画像】超カッコいい！これが新型「“2列5人乗り”セレナ」です！（30枚以上）

特に目を引くのがデザインの変更です。上級グレードの「ルキシオン」はより気品に満ちた佇まいへ、主力となる「ハイウェイスターV」は躍動感あふれる姿へと、それぞれフロントグリルやホイールが一新され、斬新フェイスに生まれ変わりました。

そして、ルキシオンには質感の高い新素材シートも採用され、最上級の心地よさを実現しています。

また、機能面では、スマートフォン感覚で操作できるGoogle搭載の新システムや、3D映像で死角を補う最新のカメラ支援技術が導入されるなど、利便性と安全性が大幅に向上しました。

この新型セレナに、新たなライフスタイルを提案する5人乗りモデル「マルチボックス」が加わります。

マルチボックスの最大の特徴は、荷室に備えられた大容量の収納ボックスです。

上面からも側面からも開閉できるこのボックスは、可動式の仕切りによってキャンプ道具や防災グッズなどを整理して収納できるだけでなく、天板をテーブルに、ボックス自体をベンチとして活用することも可能。

さらにボックスを棚として使えば、荷室を上下2段に分けて広々と活用できるほか、オプションの撥水性に優れた「コーデュラ」製ベッドマットを組み合わせれば、快適な車中泊まで楽しめます。

セレナ マルチボックスのパワートレインは2リッターガソリン車（2WD／4WD）と、1.4リッター e-POWER車（2WDのみ）をラインナップ。

価格（消費税込）は357万2800円から473万5500円に設定され、2026年2月12日から販売が開始されます。

新型セレナ マルチボックスの登場を受け、ネット上では多くの反響が寄せられています。

まず目立つのは、「日産がやっと欲しいクルマを出してくれた」という待望の声です。

ミニバンでありながら「3列目シートは不要なので、こうした2列シート仕様が増えてほしい」といった、あえて多人数乗車を切り捨てた割り切りの良さを評価する声が少なくありません。

特に実用面では、「マルチボックスがあれば車内が一気に片付く」「キャンプなどのアウトドア派にはたまらない魅力」と、収納力と多機能さを歓迎する意見が相次いでいます。

また、このコンセプトの広がりを期待するファンも多く、「エルグランドにも設定してほしい」「キャラバンにe-POWERとマルチボックスを組み合わせて出してくれたら」といった、他車種への展開を熱望するコメントも寄せられており、新型セレナ マルチボックスは新たなライフスタイルを提案する一台として高い注目を集めています。