“五感”に響く「モデリスタ」が登場

年始のビッグイベント「東京オートサロン2026」の開催がいよいよ迫ってきました。

各社が趣向を凝らしたブース構想を発表するなか、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントのカスタマイズブランド「MODELLISTA（モデリスタ）」は2025年12月26日に出展概要を発表しました。

2025年に打ち出した「進化」をさらに加速させる、2台の注目モデルが幕張メッセでベールを脱ぎます。

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントが発表したブース概要によると、今回の目玉は今後のブランドの方向性を決定づけるコンセプトモデルです。

「The MODELLISTA」と呼べるこの車両は、フラッグシップとしての威厳を放つイメージリーダー的な存在とされています。

特筆すべきは、単に外観を眺めるだけでなく、来場者が実際にキャビンへ乗り込める体験プログラムが用意されている点。

「五感に響く機能価値」をテーマに掲げる同ブランドだけに、光や音、質感などを肌で感じることで、モデリスタが描く“車に乗る楽しさ”をダイレクトに体感できる仕掛けとなっているようです。

もう一方の展示車両である「プロトタイプモデル」は、より現実的な期待を抱かせる一台です。

こちらはモデリスタの新デザイン哲学「GEOMETRICAL organic（ジオメトリカル・オーガニック）」を反映した、初の市販予定モデルとのこと。

「幾何学的」な精密さと「有機的」な柔らかさを融合させたという近未来的な造形が、実車のパーツとしてどのように落とし込まれているのか気になるところです。

なお、これら2台の詳細は、1月9日のプレスカンファレンスにて、公開される予定です。