＜誘われない理由＞高学年の娘「友だち付き合いが面倒くさい」ドライな性格？…ワガママの可能性も？
子どもの性格によって、友達との付き合いの仕方や距離のおき方が違ってくるものですよね。いつも友達と一緒でないと不安になる子もいれば、付き合いが面倒と感じる子もいます。ママスタコミュニティのあるママの娘さんは、友達と距離をおいて付き合っているようです。
『小学校高学年の娘はドライな性格で、友達とつるむのが面倒くさいと言います。仲のよい子はいますが、ベッタリでもなく、高学年女子みんなでどこか出かけよう！ という話になっても、娘は面倒くさいから混ざりたくないと言っています。今日もクラスの女子ほぼ全員（田舎なので少な目の単学級で15人くらい）が出かける話で盛り上がっていたらしく、私の方が「娘は誘われてないのかな？」と心配になりました。でも本人は「面倒くさいから誘われない方が楽」と言います。同じようなお子さんがいる方はいますか？』
付き合い方は人それぞれ。面倒と感じることもある
『うちの子も同じ。つるむこと自体がダルいみたい。ドライというより人に興味がないみたい』
『15人で束になって盛り上がるのがもう無理。混ざりたいと思わないのはわかる。例えば、「みんなでファミレスに行こう！」となっても、「アレルギーがひどくてサラダしか食べられない、ごめん……」と言っただけで文句を言われそうなら、グループの輪から外れたい子もいるよね』
小学校高学年になれば、ある程度自分の意思で行動ができるでしょう。投稿者さんの娘さんのように、クラスメイトとある程度距離をおきたいと考えることもありますよね。また付き合いが悪いことに文句や陰口を言うようなグループであれば、付き合いたくないと思うもの。一定数で盛り上がるのはかまわないとしても自分を巻き込まないでほしい！ そんな考えもあるのかもしれません。
ドライというか……。違う見方もできるのでは？
『周りから見たら浮いている感はあるかもね。ちょっと変わった子みたいな。普段それでも平気ならいいけど、修学旅行の班は1人では無理だし、ある程度合わせることも必要だと思う。班の人と一緒にいても1人がいい！ と我を張っていたら、さすがに嫌がられるよ』
普段の学校生活では他の子と適度な距離を置くことはできそうですが、修学旅行や学校の行事などでは、他の子と一緒に行動することになるでしょう。そのようなときでも「自分は1人でいる！」と言っていると、それは単にわがままと思われてしまう恐れもありますね。
『ドライというか、無気力に見える』
『ドライとは違うよね。単なる面倒くさがり屋』
投稿者さんは娘さんをドライな性格と判断していますが、少し違うように考えたママもいました。そのママは投稿者さんの娘さんのことを友達と付き合うのを面倒と感じる無気力な子に見えるようですね。娘さんは他の子と付き合うことで自分の時間がとられたり、トラブルが起きたりすることを考えて他の子との付き合いを避けているかもしれませんが、学校生活全般に対して無気力な可能性もあるでしょう。
投稿者さんが心配するのもわかる。でも口出しは無用かも
『私が当時そんな子どもだったけど、それを母親に怒られたり、なぜ？ なんで？と聞かれたりしてすごく鬱陶しかった』
『クラスや学校が変われば人間関係も変わるし、気の合う友人とも出会うかもしれない。あまり気にしなくていいんじゃないかな』
子どもが人間関係で悩んでいたり、友達が極端に少なかったりしたら親として心配になりますよね。つい子どもに事情を聞きたくなりますが、子どもにとってはそれが鬱陶しいと感じることもあるでしょう。子どもは子どもなりに考えて行動しているでしょうから、子どもを信用して任せるのもよさそうですね。
もし今の学校のクラスメイトと性格が合わないとしても、今後中学校や高校へ進学すれば周囲の環境も変わってきます。付き合う人も変わりますから、その中には本当に気の合う友達ができるかもしれません。子どもを心配する気持ちはわかりますが、環境の変化や子どもがそれにどう対応していくのかを見守るのもよさそうですね。