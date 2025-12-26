¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë!¡×ONE PIECEºî¼Ô¡¦ÈøÅÄ±É°ìÏº¤µ¤ó¤ÎÄ¾É®Ä¹Ê¸¥³¥á¥ó¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö³Ú¤·¤ß¤ÈÆ±»þ¤Ë¹Ò³¤½ª¤ï¤ê¤âÍ½´¶¤·¤Æ¼ä¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¶½Ê³¤·¤¹¤®¤ÆÆ¬ÄË¤¬¡Ä¡ª¡×
¡ÖONE PIECE¡×¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë!?
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¡ÖONE PIECE¡×¤Îºî¼Ô¡¦ÈøÅÄ±É°ìÏº(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡20Æü¡¢21Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¦¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¡£½¸±Ñ¼Ò¤Î¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡×¤Ê¤É5»ï¤¬¹çÆ±¤Ç¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²¡¼¥à¡¦¥Û¥Ó¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÇ¯Ëö¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ë¡¢¡ÖONE PIECE¡×¤Îºî¼Ô¡¦ÈøÅÄ±É°ìÏº¤µ¤ó₍·§ËÜ¸©½Ð¿È₎¤¬Ä¾É®¤ÎÄ¹Ê¸¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¤â¤Î¤ò¡¢ONE PIECE¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¤ÇÅê¹Æ¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ÈøÅÄ¤Ã¤ÁÄ¾É®¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø³«!¡ÖONE PIECE¡×¤Î¹Ò³¤¤ò¡¢ÍèÇ¯¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈøÅÄÀèÀ¸¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë!¡×¡ÖÍèÇ¯¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¡×¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤È¤¢¤¤¤Ä¤ÎÁø¶ø¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¢¤¢¡Á³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡Á¡ª¡ª¡ª¡ª¤ÈÆ±»þ¤Ë¹Ò³¤¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ½´¶¤â¤·¤Æ¼ä¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ÍèÇ¯¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¶½Ê³¤·¤¹¤®¤ÆÆ¬ÄË¤¬¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£