¡¡½÷Í¥¡¦¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤¬38Ç¯Á°¤ËÉ×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ä¡£à¾®¤µ¤Ê¥±¡¼¥1¸ÄÊ¬á³Ö¤Æ¤¿1Ëç¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤ÎÉ¸øÂ§¡£
¡¡¡Ö¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ä¾®¤µ¤ÊHappy Christmas¢ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÀ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥®¥¿¡¼¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤È¾®¤µ¤Ê¥±¡¼¥1¸ÄÊ¬¤Î´Ö³Ö¤ò³«¤±¤ÆÊÂ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥±¡¼¥»®¤ÎÎ¾Â¦¤ò¤¾¤ì¤¾¤ì°ì½ï¤Ë»ý¤Á¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1987Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÄ³»Ò¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ò±é¤¸¤¿¸ÅÂ¼¤ÈÄ³»Ò¤ÎÉ×Ž¥Í×Ìò¤òÌ³¤á¤¿À¤ÎÉ¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¡£¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡ª¤ªÆó¿Í¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª´ò¤·¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡Ö¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ×¤µ¤ó¤À¡£²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¹¥¤¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ø¥Á¥ç¥Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î´¶Æ°¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥Ä¥ê¡¼¤Î°ìÈÖ¾å¤¬À±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥®¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Æ¥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£