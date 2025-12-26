“16年ぶり”写真集発売の皆藤愛子、“胸元チラリ”な撮影カットに反響「セクシー」「色っぽくて美しい」
フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が25日、自身のインスタグラムを更新。来年2月に“16年ぶり”となる写真集を発売することを報告し、 “胸元チラリ”な撮影ショットを公開した。
【写真】「色っぽくて美しい」16年ぶりの写真集で“胸元チラリ”な撮影カットを披露した皆藤愛子
投稿では「2月19日（木）に写真集を発売します」と報告。「タイトルは『放牧』という意味の『grazing』。 初夏のオーストラリアで撮影をしてきました！」と明かし、座り込んでほほ笑むカットをアップ。キャミソールのワンピースからは、胸元が“チラリ”とのぞいている。
皆藤は「16年ぶりの写真集、一緒にお休みを過ごすような気持ちで開いていただけたら嬉しいです」とファンへ呼びかけた。
コメント欄には「セクシー」「色っぽくて美しい」「超可愛い」「綺麗」「透明感抜群」「たまらん」「楽しみです」など、さまざまな反響が寄せられている。
