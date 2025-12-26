与田祐希、メインの悩みは“食” 乃木坂46卒業イヤーは出会いに感謝「想像の100倍楽しい1年でした」
福岡ソフトバンクホークスの柳町達、元乃木坂46で俳優の与田祐希が26日、都内で行われたホークスの長編ドキュメンタリー『映画 HAWKS SP!RIT ー273日の記憶ー』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】カワイイ…ユニフォーム姿の与田祐希
福岡出身の与田は幼少期に家族でホークスの試合を観戦したことがあるなどホークスに親しみがあり、ナレーションを担当する。先に1人で登場した柳町は与田のナレーションについて「優しい声で僕達の苦悩を紹介してくれる（笑）。素晴らしく聞きやすいと思いました」と話す。そして、与田の登場がサプライズで発表された。歓声が起き、与田は「びっくりしました。大丈夫かなと思っていたんですけど。温かい歓声をありがとうございます」と感謝していた。
本作では選手の葛藤や悩みがクローズアップされている。それに合わせ、悩みを問われると与田は「ご飯絡みで葛藤する。お弁当が何種類かある時は10分ぐらい悩みます。肉か、魚か…。唐揚げなのか、煮物なのか…」とキュートに明かす。そして「先程も（柳町の）ご家族からドーナツの差し入れをいただいて。今食べるか悩みました…。口の周りが汚れちゃうので、諦めました」と明かして笑わせた。
2月に乃木坂46を卒業。この1年を振り返ると与田は「卒業して新たな作品、新たな出会い、ステキな人にもめぐり会えた。ご縁に恵まれた1年だったなと思います」とする。「卒業するとライブに出ることがなくなる。ライブをやる側からライブを見る側になったのが自分の中で1番大きく変わったことかなと思いました」と述懐。「『こんなキラキラした人の中に私いたの？かわいすぎない？』って思っちゃいました」としみじみと語った。
また、終了後には取材も実施。幼少期に球場で「いざゆけ若鷹軍団」が流れた際、スタンドの最前まで行って歌って踊っていたエピソードを披露。また改めて、今年を振り返ると与田は「乃木坂46を卒業した年。転機というか、周りの環境もさせていただくお仕事もガラッと変わった1年」としながら「一つひとつのお仕事や人との出会いが本当にステキなものだった。シンプルですけど想像の100倍楽しい1年になりました」と思い返していた。
2025年シーズンのホークスは、本拠地での開幕3連敗、さらには12年ぶりの単独最下位と苦しいスタートを切った。選手の離脱が続く中、小久保裕紀監督が「異常事態」と語るなど、チームは試練に直面した。しかし、そこからの巻き返しを果たし、最終的にリーグ連覇、日本一を狙うまでに立て直した姿を、本作は密着映像で追っている。映画は、チームの273日間にわたる戦いを、現場に密着したカメラが捉えた貴重な映像で構成。勝利の裏にある苦悩や決断、選手同士の絆など、普段は見ることのできない舞台裏を描き出す。どん底の状態から這い上がるために監督・選手が貫いた「信念」とは何だったのか。その答えが映像を通じて明らかになる。
【全身ショット】カワイイ…ユニフォーム姿の与田祐希
福岡出身の与田は幼少期に家族でホークスの試合を観戦したことがあるなどホークスに親しみがあり、ナレーションを担当する。先に1人で登場した柳町は与田のナレーションについて「優しい声で僕達の苦悩を紹介してくれる（笑）。素晴らしく聞きやすいと思いました」と話す。そして、与田の登場がサプライズで発表された。歓声が起き、与田は「びっくりしました。大丈夫かなと思っていたんですけど。温かい歓声をありがとうございます」と感謝していた。
2月に乃木坂46を卒業。この1年を振り返ると与田は「卒業して新たな作品、新たな出会い、ステキな人にもめぐり会えた。ご縁に恵まれた1年だったなと思います」とする。「卒業するとライブに出ることがなくなる。ライブをやる側からライブを見る側になったのが自分の中で1番大きく変わったことかなと思いました」と述懐。「『こんなキラキラした人の中に私いたの？かわいすぎない？』って思っちゃいました」としみじみと語った。
また、終了後には取材も実施。幼少期に球場で「いざゆけ若鷹軍団」が流れた際、スタンドの最前まで行って歌って踊っていたエピソードを披露。また改めて、今年を振り返ると与田は「乃木坂46を卒業した年。転機というか、周りの環境もさせていただくお仕事もガラッと変わった1年」としながら「一つひとつのお仕事や人との出会いが本当にステキなものだった。シンプルですけど想像の100倍楽しい1年になりました」と思い返していた。
2025年シーズンのホークスは、本拠地での開幕3連敗、さらには12年ぶりの単独最下位と苦しいスタートを切った。選手の離脱が続く中、小久保裕紀監督が「異常事態」と語るなど、チームは試練に直面した。しかし、そこからの巻き返しを果たし、最終的にリーグ連覇、日本一を狙うまでに立て直した姿を、本作は密着映像で追っている。映画は、チームの273日間にわたる戦いを、現場に密着したカメラが捉えた貴重な映像で構成。勝利の裏にある苦悩や決断、選手同士の絆など、普段は見ることのできない舞台裏を描き出す。どん底の状態から這い上がるために監督・選手が貫いた「信念」とは何だったのか。その答えが映像を通じて明らかになる。