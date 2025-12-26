【WWE】RAW（12月22日・日本時間23日／ミシガン・グランドラピッズ）

【映像】鼻ピアスで鼻が…アクシデント 実際の様子

“最恐”の異名を持つ女子レスラーにアクシデント発生か？ トレードマークの鼻ピアスが災いしてか…激しい攻防の最中、鼻から出血が見られ「ピアスで鼻血が」「切れてる」と思わぬ“異変”にファンから心配の声が相次いだ。

アクシデントに見舞われたのは、女子部門のトップに君臨する“最恐女子”ことリア・リプリー。この日は因縁深い日本人ヒールユニット「カブキ・ウォリアーズ」のアスカとシングルマッチで激突した。2週間後の新年最初の放送で「カブキ・ウォリアーズ vs RHIYO（リア・リプリー＆イヨ・スカイ）」の女子タッグ王座戦が組まれる中、前哨戦として行われた一戦だったが、王者のアスカは非情なまでの執念を見せた。

試合は序盤、リアが圧倒的なパワーで主導権を握る。しかし中盤、リアが10月に行われた日本ツアー「WWE SuperShow Japan」で負傷した鼻に異変が発生する。

コーナーに座ったリアにアスカが下から突き上げるようなヒジを顔面に叩きこむ。現地実況も「鼻を狙っている、鼻を攻めている」と伝えた。その後、コーナーに座るリアがするりと潜り込んで体を入れ替えると「エレクトリック・チェア・フェイスバスター」でアスカの顔面をマットに叩きつけた。

しかし、カウント2でアスカがキックアウト。すると、表情を歪めたリアの鼻周辺には出血が。その様子にファンも続々反応。「ピアスで鼻血が」「鼻大丈夫か」「切れてる」「鼻血だ」など騒然となった。

終盤、事態は思わぬ展開を迎える。コーナー上のリアにカイリ・セインが介入。それを阻止しようと負傷中のイヨ・スカイが駆けつけるも、カイリによって足を払われるとエプロンに負傷中の背中と腰を強打して絶叫悶絶。そんなイヨを心配するリアが、背後からアスカに丸め込まれて屈辱の3カウントを献上。過去一度もリアに勝てなかったアスカが、悲願の初勝利を挙げた。

衝撃的な流血シーンと、友情が仇となった結末にファンからは「鼻血出しながら闘うリアはかっこいいけど心配」「ピアスが当たったのか？」「イヨを助けようとして負けるなんて……」といった声が寄せられた 。勝利したアスカとカイリはベルトを手に狂喜乱舞。新年の王座戦に向け、女子戦線はさらなる混沌へと突入した。（ABEMA／WWE『RAW』）

