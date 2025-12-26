グラビアアイドルの山田あい（２２）が２３日に自身初となる写真集「Ｏｈａａ〜ｉ！」を発売した。

写真集は聖地・ハワイで撮影した。「開放感とか自由な雰囲気が好き」と好感触。現地の空気は心地よく、水が合ったという。「水着で歩いていても何も言われないみたいな文化が、すごく気に入りました。ハワイらしいものが撮れました」とアピール。「撮影時からメイクとかも変わってきたんですよ。こういうギャル味のあるカットは少なくなっていくかもしれないので、第一形態の集大成として、手に取ってほしいです」と呼びかけた。

山田は昨年末にデビュー。Ｉカップを誇るバストと端正な顔立ちで、瞬く間に人気に火が付いた。各種雑誌に引っ張りだこで、インスタグラムのフォロワーは２４万人超え。飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍するグラビア界の超新星だが、驚きの過去を持っていた。

「１６歳の時に約一年間野宿をして暮らしていました。当時お付き合いしていた人と公園やビルの屋上で寝泊まりして、自販機の下の１００円を拾ったりしてましたね」。

自由を目指しての野宿生活だったという。新聞を手渡すと「懐かしいです！ ヒザにかけると温かいんですよね。度々お世話になったと思います」としみじみ。破天荒な性格で「１０代は言えないことばっかりかもしれない」と笑った。

紆余曲折の末、たどり着いたグラビアアイドルは天職だ。「撮られるのが好きです。承認欲求、高めです」と胸を張る。デビュー年はあっという間で「性格でダメな部分や常識面を見直して、場数を踏んで経験値を積むことができました。来年さらに活躍する土台ができたと思います」と振り返る。

「今年は雑誌の表紙を飾ることができなかったので、来年は抜擢していただけるように頑張りたいです」と、さらなる飛躍を見据えて力を込めた。２７日には東京・新宿のブックファースト新宿で、２０２６年カレンダーの発売記念イベントが開催予定。