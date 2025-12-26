こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。

このコーナーでは、安藤全一（アンドウ・ゼンイチ）先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒（リスナー）が答える形式で進行します。12月22日（月）の放送では、「自転車の法定速度」に関する○×クイズが出題されました。

自転車には法的に最高速度制限が定められていないため、どんな速度で走っても罰せられることはない？ 〇か×か道路交通法で自転車は車両の一種とされていますが、自動車や原付バイクなどと異なり、法定最高速度はありません。ただし、道路標識によって速度制限が示されている場所は、その最高速度を超えてはいけません。

道路に速度制限標識（指定速度）がある場合、自転車もその指示に従わなければならない

また、スピードの出しすぎは接触事故や、転倒などにつながる危険があります。自転車はタイヤが細く、止まることが難しい乗り物です。スピードよりも安全を優先しましょう。監修：一般財団法人 日本交通安全教育普及協会



