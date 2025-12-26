テレビ東京は２６日、卓球・ＷＴＴツアーの年間王者を決める「ＷＴＴファイナルズ香港」（１０〜１４日開催）の男子シングルスで、日本勢初の優勝を果たした張本智和（トヨタ自動車）を、同局内で特別表彰した。

張本はこの日、東京・六本木の同局を訪問。同大会での優勝は「世界における日本の卓球の存在感を高め、大会を中継・放送したＢＳテレビ東京とテレビ東京のイメージアップに大きく貢献した」として、同局の吉次弘志社長から感謝状と金一封が贈られた。

張本は、「このような素晴らしい会を開いていただき、ありがとうございます。こうして皆さんから励ましの言葉をいただき、『本当に頑張ってよかった』と勝利を実感します」と歓喜。同大会での戦いを「最大の山場は準々決勝の（フランス代表）フェリックス・ルブラン選手との一戦でした。一度も勝ったことがない相手に、ラリーを続け、フルゲームの末に勝利できました」と振り返った。

次なる挑戦に向けて、張本は「来年の世界卓球は団体戦なので、戸上（隼輔）選手、篠塚（大登）選手、松島（輝空）選手といった仲間と共に、金メダルを狙える戦力は整っています。世界卓球で金メダル、そして多くの大会での優勝を目指し、今年以上にがんばります」と力強く意気込んだ。