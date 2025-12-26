令和ロマン・くるまの南アジア縦断旅に同行したフリーランスの番組ディレクターが、次の仕事が決まっていないことを告白。くるまがディレクターの今後を心配する一幕があった。

【映像】くるまが心配しているディレクター

12月25日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』の生配信SP「くるま＆ひろゆき＆東出、再会生配信SP」が放送された。今回の生配信には、南アジア縦断旅に挑んだ令和ロマン・くるまと、途中から旅に合流した西村博之（以下、ひろゆき）、東出昌大が出演。旅を振り返るトークが展開された。

旅に同行した大前プジョルジョ健太ディレクター（以下、大前D）が「次行きたい国とかあるんですか？」と尋ねると、くるまは「めちゃくちゃベタなこと言っていいですか？オーロラが見たいです」と返答。ひろゆきと東出もオーロラを見たことがないとわかると、くるまは「じゃあオーロラ編行きましょ」と乗り気な様子を見せた。

シーズン4の行き先で盛り上がるなか、大前Dが「これ終わったら仕事がないので」とぶっちゃけると、一同爆笑。大前DはTBSを退社後、現在はフリーランスとして映像ディレクターをしており、次の仕事が決まっていないのは死活問題。フリーランスの俳優である東出も「プジョさんだけじゃなくて、俺もそれに近い。舞台終わったら仕事ない」と話していたが、くるまは「東出さんはオファーが来たら何かしら作品をやるじゃないですか。だけどプジョさんはマジでない」と、大前Dと東出の状況は異なると語った。

くるまの言葉に大前Dは「ゼロ」と大きくうなずき、仕事に関する問い合わせも「全くこないです」と現状を説明。くるまは「やばいじゃん。なんで？」と心配し、大前Dは「だから（シーズン4を）ぜひやりたい」と熱望した。しかしその後、ひろゆきが「ちなみにシーズン4の可能性ってあるんですか？」と尋ねると、大前Dは「これが…あの〜…」と口ごもり、苦笑い。「ABEMAのことなのでわからない」と前置きしつつ、「シーズン4があるとかないとかの話が遠回しに聞こえてくるんですけど、僕には言われていない」と、直接話を聞いていないことを打ち明けた。

視聴者からは「プジョ声かからずw w」「悲しいwwww」「プジョは演者でいいよww」といった声が寄せられていた。