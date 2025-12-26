イケメンアイドルの“成長の跡”を、やはりイケメンの人気俳優が絶賛。ポーカーの細かなプレーを見逃さずに指摘したシーンがファンを感動させていた。

【映像】本郷奏多が絶賛したIMP横原の“細かいアクション”

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第2回が12月20日に放送。

中でも前回大会から大きな成長を遂げ、共演者から驚かれていたのがアイドルグループIMP.の横原悠毅だ。多い時期は毎日ポーカーに明け暮れ、さらに前回共演したプロポーカープレーヤー・みさわに教えを請うなど、積極的な姿勢で腕を磨いた。

話題のシーンでは、スペードとハートの「A10」という好カードを引き当て、3200点のチップ上乗せ（レイズ）を選択。このプレーを見逃さなかったのがポーカー歴豊富な実力派俳優・本郷奏多だ。

別室で横原のプレーを見守っていた本郷は「なんか横原さん、すごい勉強してきたんだなって。迷いなく淡々と、ちゃんと“いいこと”をしている」と指摘。周りの共演者もその意見に同調していた。

結局この場面でも、冷静なアクションで対戦した元AKB48女優・篠崎彩奈を退け、本郷の称賛に応えた横原。ABEMAで見守った視聴者も「本郷くんに褒められるよこぴ」「かなたんいっつもよこぴのこと褒めてくれてありがとう」「すごい考えてる」と感激していた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）