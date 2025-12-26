°æ¾å¾°¡¢»ûÃÏ¤é·×ÎÌ¥¯¥ê¥¢¡¡¥µ¥¦¥¸¤Ç¤Î¥À¥Ö¥ëÀ¤³¦Àï
¡¡¡Ú¥ê¥ä¥É¶¦Æ±¡Û¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥À¥Ö¥ëÀ¤³¦Àï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬26Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¼çÍ×4ÃÄÂÎ²¦ºÂ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤àÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥È¤è¤ê200¥°¥é¥à·Ú¤¤55.1¥¥í¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÇÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡ËÆ±µé2°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ï54.9¥¥í¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ÊIBF¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤â¤È¤â¤Ë¥Ñ¥¹¡£7·î¤ËÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé2ÃÄÂÎ²¦ºÂ¤ò¼º¤Ã¤¿Ä©Àï¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤¬¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò200¥°¥é¥à²¼²ó¤ë51.9¥¥í¡¢²¦¼Ô¤Î¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ï51.6¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£