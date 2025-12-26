くら寿司で26日から「年末年始フェア」開催中！ウニ・カニ・寒ブリなど豪華食材が集結。

くら寿司は、2025年12月26日から、期間限定で「年末年始フェア」を開催しています。

高級食材を使用した豪華ネタがずらり

今回のフェアでは、ウニやカニ、寒ブリ、黒毛和牛、かずのこなど、年末年始にふさわしい高級食材を使用したメニューが多数登場。

「国産うに（一貫）」は、三陸産のキタムラサキウニを使用。ミョウバン不使用で、甘みと旨みをしっかり感じられる仕上がりに。「たらばがに」は、上質な部位を厳選、旨みと上品な甘みを楽しめます。

他にも、産地や製法にこだわった希少なネタが集合しています。

ラインアップの一部は、以下のとおり。

・国産うに（一貫）

化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料・ミョウバンは無添加です。

価格は400円。

販売期間は12月26日から26年1月4日まで。数量限定です。

・たらばがに

価格は420円。

販売期間は12月26日から26年1月4日までです。

・ゆず寒ぶり

価格は300円。

販売期間は12月26日から。なくなり次第終了です。

・黒毛和牛にぎり（一貫）

価格は380円。

販売期間は12月26日から26年1月4日までです。

・かずのこ

価格は300円。

販売期間は12月26日から26年1月4日まで。数量限定です。

・【浜名湖産】特上うなぎ（一貫）

価格は390円。

販売期間は12月28日から。なくなり次第終了です。

・【増毛産】ぼたん海老（一貫）

価格は390円。

販売期間は26年1月1日から。なくなり次第終了です。

持ち帰りはできません。

・北海道サーモン

価格は300円。

販売期間は12月26日から26年1月4日までです。

・活〆大えび（一貫）

価格は115円。

販売期間は12月26日から26年1月4日までです。

一部商品は予定の数量に達し次第、販売終了します。また、店舗により価格は異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部