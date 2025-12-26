½¡»³ÎÝ¡¢¡ÖÁ´ÏÉ½÷¤¬ÌåÀäÉÔ²ÄÈò¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡ª¡¡³ÚÅ·4Áª¼ê¤ÎJUNON¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤ä¤Ê～¡×
¡¡ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹¤¬12·î20Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¹õÀî»ËÍÛ¡Ê24¡Ë¡¢ÃæÅçÂçÊå¡Ê24¡Ë¡¢¸Å¼Õ¼ù¡Ê24¡Ë¡¢½¡»³ÎÝ¡Ê22¡Ë¤é4Ì¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡À12/22(·î)È¯Çä¡¿¡¡¡ØJUNON¡Ù2·î¹æ¤Ë¹õÀîÁª¼ê¡¦ÃæÅçÁª¼ê¡¦¸Å¼ÕÁª¼ê¡¦½¡»³Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡×¤È¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À4Ì¾¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à»Ñ¤È°ã¤Ã¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±µåÃÄ¤Ï¡Ö³ÚÅ·¥¤ー¥°¥ë¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¡ØJUNON¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡¡ÉáÃÊ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤ì¤ë¥Èー¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏX¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤ó¡×¡ÖÁ°È±²¼¤í¤·¤¿½¡»³¤¯¤óÎÉ¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤ä¤Ê～¡×¡ÖÁ´ÏÉ½÷¤¬ÌåÀäÉÔ²ÄÈò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£