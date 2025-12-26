ÍêÁíÅý¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¤é¤ÈÌÌ²ñ¡¡ÂæÆü·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ê¤É¤Ë´üÂÔ¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤Ï26Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤ÎÁíÅýÉÜ¤ÇË¬Âæ¤·¤¿²ÏÌîÂÀÏº¸µ³°Áê¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£ÂæÆü´Ö¤Ç¤Î·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¡ÊEPA¡Ë¤ÎÄù·ë¤ä´ÄÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¡ÊTPP¡Ë¤Ø¤ÎÂæÏÑ²ÃÆþ»Ù»ý¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¡¢ÂæÆü¤¬¼ê¤ò·È¤¨¤ÆÀ¤³¦¤Î»º¶ÈÈ¯Å¸¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²ÏÌî»á¤¬ÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó11Ç¯¤Ö¤ê¡£°æ¾å¿®¼£¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹ÂåÍý¡¢ÀõÈø·Ä°ìÏºÁ°´Ä¶Áê¤é¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿¡£
ÍêÁíÅý¤Ï¡¢º£²óË¬Ìä¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÂæÏÑ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ä¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤¬¹ñºÝÅª¤Ê¾ì¤Ç¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î½ÅÍ×À¤¬À¤³¦¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈÈË±É¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¤È·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÂæÆü¤Ïº£·î4Æü¤Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëËÇ°×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁê¸ß¶¨ÎÏ¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤ê·è¤á¡×¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢º£¸å¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëËÇ°×¤äAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡ËÊ¬Ìî¤Ç¸òÎ®¤ò³ÈÂç¤·¡¢»º¶ÈÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¶¯Ä´¡£ÂæÏÑ¤ÏÀ¤³¦¤ÎAI¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¸¶ÎÁ¤äÀßÈ÷¡¢ÀºÌ©À½Â¤µ»½Ñ¤Ê¤É¤Ç¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¸ß·Ã´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¡¢À¤³¦¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯9·î²¼½Ü¤ËÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¸©¤Î¤»¤»ß¤á¸Ð¤«¤é¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¹¿¿åÈï³²¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¿å°Ì´ÑÂ¬¥Ö¥¤¤òÄó¶¡¤·¡¢ËÉºÒÂÐºö¤Î¶¯²½¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£º¤Æñ¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëå«¤Ï¡¢ÂæÆü´Ø·¸¤ÇºÇ¤âµ®½Å¤Ê»ñ»º¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÁíÅýÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È²ÏÌî»á¤Ï¡¢³èÈ¯¤Ê¿ÍÅª±ýÍè¤äÂæÏÑ¤Ë¤è¤ëÂÐÆüÅê»ñ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤Ç¤Î¸òÎ®¶¯²½¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¡£2027Ç¯¤Ë²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡Ê²ÖÇî¡Ë¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿Â¾¡¢·ÐºÑ¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÁê¸ßË¬Ìä¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç´Ø·¸¤ò°ú¤Â³¤¿¼¤á¡¢¶ÛÌ©¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
